MotoGP | Rins: “L’annuncio Yamaha non condizionerà le gare in Honda”

Alex Rins è assente dalle gare da quando si è fratturato la gamba destra in una caduta avvenuta la Sprint del Gran Premio d'Italia al Mugello. Poiché il recupero è stato più lungo del previsto, soprattutto a causa dei nervi del piede, la data del rientro del pilota LCR è ancora incerta e continua a essere sostituito da Iker Lecuona.

Durante il suo periodo di assenza dalle corse, Rins è stato annunciato come pilota Yamaha per il 2024. In questo modo ha interrotto anticipatamente il suo contratto biennale con la Honda, in quanto insoddisfatto del livello di supporto della Casa, nonostante sia stato l'unico vincitore con HRC in questa stagione.

Sebbene sia probabile che possa debuttare con la Yamaha nei test di Valencia dopo la gara di novembre, il rapporto tra rischio e ricompensa per il completamento della stagione con la Honda è cambiato in modo significativo. Ma Rins afferma che non sta pensando a questo e che tornerà in azione quando i medici gli daranno il via libera.

"Onestamente, non sono il tipo di pilota che pensa al futuro e dice di tornare a Valencia", ha detto venerdì durante il GP d'Austria. "Tornerò quando sarò pronto a tornare. Se passo i controlli medici, in forma o meno, posso fare lo sforzo e magari anche piangere dentro di me. Ma se devo tornare per fare ultimo, soffrendo e infiammando di più la gamba, allora non ha senso”.

Rins ammette che la decisione di lasciare la LCR il prossimo anno non è stata facile, aggiungendo: "È vero che non sono nel team factory, il supporto che ha questa squadra, ma ho sentito che non ho ricevuto lo stesso trattamento del team factory perché il mio contratto è ufficiale”.

"Ma il supporto non era lo stesso che avevo in Suzuki. Quindi, non è stato facile perché mi sento molto bene nel team, Lucio Cecchinello è una persona fantastica. Ma alla fine, essere in un team ufficiale non è la stessa cosa che essere in un team satellite. Quindi, il modo di essere in un team factory è molto di più", sostiene Rins.

Il suo posto in LCR dovrebbe essere preso dall'attuale pilota Pramac Johann Zarco, e la rete televisiva francese Canal+ ha riferito proprio questa mattina che l'accordo è già stato chiuso. LCR non ha ancora annunciato ufficialmente il suo ingaggio, né Pramac o Ducati la sua uscita di scena.