MotoGP | Rins: “La Honda mi è piaciuta, mi è sembrata una moto buona”

L'inatteso ritiro della Suzuki dalla MotoGP ha lasciato Alex Rins in una situazione complicata. Il pilota spagnolo, approdato alla classe regina con la Casa di Hamamatsu, ha finora gareggiato solo con la GSX-RR, con la quale ha vinto cinque gare, tra cui due vittorie nelle ultime tre gare del 2022, in Australia e a Valencia.

Dopo sei anni di crescita, di successi e, soprattutto, di grande stabilità all'interno di una struttura così familiare e vicina come quella della Suzuki, Rins entra ora in quella che è la più grande e potente fabbrica del mondo, la Honda. Lo fa anche con un contratto ufficiale ma nel team satellite LCR, una situazione ancora più difficile che il pilota catalano affronta con una "grande sfida".

Ormai libero dal silenzio imposto dal contratto con la Suzuki fino al 31 dicembre, Rins ha potuto spiegare, per la prima volta, le sue impressioni sulla Honda ricevuta nei test di Valencia: “Siete fortunati, è la prima volta che parlo pubblicamente di Honda, questo è un nuovo capitolo della mia vita e sono felice", ha spiegato Rins nel podcast MotoGP di Motorsport Network.

"La verità è che è stata una sensazione strana, complicata perché è una moto molto diversa dalla Suzuki. Ma devo dire che non mi è sembrata una cattiva moto", ha detto a proposito dell'unico prototipo in griglia che non è riuscito a ottenere una vittoria nel 2022.

"Quello che ho trovato più difficile è stata la risposta del motore, il collegamento del gas alla potenza, alla ruota posteriore, è molto dolce, come se non avesse bassi e molti alti. Ci stavamo adattando e non avevo ancora capito bene come funziona", ammette. "Ma la moto mi piaceva, ero a un secondo e due decimi dal primo, non ero affatto davanti, ma non mi sembrava molto fisica, almeno a Valencia, nelle circostanze in cui eravamo e dopo la gara. Non sembrava una moto facile da guidare, perché tutte le moto sono difficili, ma aveva un grande potenziale", è stata la conclusione.

Alex Rins, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rins non è riuscito a fare un giro veloce, anche se, secondo il team, non è stato tentato, in quanto non era il momento giusto per farlo.

"Sì, sì, certo (ride), alla fine abbiamo messo la gomma morbida, ma non ha funzionato. E credo, e ne sono convinto, che non abbia funzionato per quello che ho detto prima, per la risposta del motore. I punti di riferimento che avevo con la Suzuki, con la Honda erano simili, anche un po' di più. In frenata potevo allungare un po' di più, alla seconda curva, all'ottava e all'undicesima. Ma ciò che ho trovato più difficile è stato l'acceleratore. Quando cambiavo direzione salivo di marcia e aprivo il gas e la moto mancava di potenza, poi a metà curva dovevo chiudere il gas perché i giri erano altissimi".

"Ci sono diversi ex tecnici Suzuki che lavorano alla Honda e si aspettavano questa reazione, il problema è che in sole quattro o cinque ore di test non c'è stato abbastanza tempo per abituarsi alla moto.

Per sei anni in Suzuki, Rins ha lavorato con un tecnico esperto come Manu Cazeaux, ora in LRC lavorerà con uno più giovane e meno esperto, come David Garcia e nel 2022 con Alex Márquez. “Le impressioni sulla scatola erano molto buone. È vero che quando lavori con la stessa persona per sei anni hai delle abitudini e vuoi fare le cose a modo tuo, ma la verità è che mi sono trovato molto bene, abbiamo lavorato molto bene sia con David Garcia che con Beefy (Christophe Bourguignon, direttore tecnico), che è la persona che sta accanto a David, con Jaume Talamino e, in definitiva, con tutti quelli che lavorano nel garage, l'armonia era molto buona e penso che possiamo fare cose molto belle".

Sebbene Rins sia un pilota con una lunga storia ed esperienza nella MotoGP, finora ha sempre guidato la stessa moto, una Suzuki. Arrivare in Honda con i vizi acquisiti di una moto così diversa e, a quanto pare, più dolce da guidare può essere un handicap. “Penso che arrivare in Honda con o senza esperienza da un'altra moto non abbia importanza. È vero che la Suzuki aveva una percorrenza di curva maggiore, ma questo non cambia il fatto che sono stato sulla stessa moto per sei anni e ora sono sulla Honda, non mi costerà di più per questo".

Alex Rins, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"L'adattamento a una nuova moto richiede molte ore. Questo gennaio mi allenerò con una Honda 1000 (modello da strada) in diversi circuiti, ma per quante ore io possa fare con quella moto, non sarà come una moto da corsa. Alla fine c'è solo una moto da MotoGP ed è molto difficile replicare il lavoro che si fa su di essa. Ho detto ai ragazzi della Honda che la mia idea non è quella di rendere la loro moto una copia della Suzuki. La Honda avrà i suoi aspetti negativi, ma anche quelli positivi. Racconterò sempre come ho fatto in Suzuki, ma non per farmi una moto come quella, bensì per mettere tutto sul tavolo.

In termini di record e risultati, negli ultimi dieci anni la Honda è stata fortemente influenzata da Marc Márquez. È difficile capire esattamente il ruolo di un pilota come Rins nello sviluppo della moto.

"Direi che giocherò, perché mi fido molto di Lucio Cecchinello e Alberto Puig, per l'opportunità e il contratto di fabbrica che mi hanno dato. È vero che a Valencia ero l'unico, rispetto a Marc e Joan Mir, a non aver provato il prototipo 2023. Ho provato alcune cose, ma non tutte. Capisco, non possono fare quattro prototipi che non vanno bene e buttarli via. Ma mi hanno detto che vogliono fare di nuovo una moto vincente e io farò del mio meglio. È vero che, ovviamente, i nuovi pezzi realizzati andranno al pilota che è in testa alla classifica, e basta.

Essendo il terzo pilota ufficiale del marchio, è difficile credere che sarà così. La Honda è sempre stata nota, soprattutto nei momenti di difficoltà, per produrre molti pezzi, e potrebbe essere tentata di fare di Rins il collaudatore di tutto questo nuovo materiale, dando maggiore stabilità ai due piloti Repsol.

"Pensavo che mi avresti fatto la domanda al contrario, se ho paura che portino nuovi pezzi per loro e non per me. Alla fine, se mi portano i pezzi e mi sento a mio agio, quei pezzi rimarranno sulla mia moto, almeno lo spero. Se portano nuovo materiale e me lo danno da testare, significa che sto facendo bene e che si fidano di me. Personalmente, cercherò prima di tutto di sviluppare la moto che c'è ora e poi di farla mia. Sono il primo a voler vincere, anche se sono nella squadra satellite. A chi me lo chiede, dico sempre la stessa cosa: ho due contratti, uno con Lucio Cecchinello, che è il contratto con la squadra, e un altro con HRC, che è il contratto per la moto.

Alex afferma che, in un marchio che comprende Márquez, Mir e lo stesso Rins, colui che testerà le nuove parti sarà il più alto in classifica.

"Questo è quello che mi è stato detto, se sarà così o meno lo vedremo. Ma credo che dobbiamo essere più intelligenti di tutto questo. Mi sto inventando tutto, ma se dopo le prime due gare il primo pilota Honda in classifica sono io, poi Joan e poi Marc, voglio credere che se porteranno un nuovo forcellone lo daranno a me. In caso contrario, cercherò di dimostrare che me lo sono guadagnato anch'io. Ma non voglio iniziare a pensare a queste cose, la testa gira e c'è il caos. Anche se questo timore esiste, non vi ingannerò, mi fiderò della mia squadra e di Lucio, che mi ha dato un'ottima impressione, si sta giocando tutto e andremo tutti insieme".

"Lavorerò con la mia squadra, mi fido di loro e loro si fidano di me. Ci impegneremo al massimo. Mi piace essere trasparente, ho già detto loro che mi piace che le cose siano chiare, che se qualcosa non va bene dobbiamo parlarne e chiarirci. Non so bene come lavora il team Honda all'interno, ma ho lasciato Valencia felice, il test era finito e ho lasciato il circuito solo a notte fonda. Mi sono incontrato con Lucio, con David, con Beefy (i suoi due tecnici), con Takeo (Yokoyama, direttore tecnico di HRC), con (Shinichi) Kokubu (responsabile del progetto RCV) e l'impressione generale è stata molto buona".