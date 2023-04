MotoGP | Rins: "In Honda mi sento poco considerato”

Carica lettore audio

Alex Rins è impegnato questo fine settimana ad Austin, dove ha vinto in tutte e tre le classi del mondiale e dove ha centrato il suo primo successo in MotoGP nel 2019. Insieme a Joan Mir, suo ex compagno di squadra in Suzuki, lo spagnolo si presenta come il primo rappresentante di Honda, una volta confermato il forfait di Marc Marquez, che non ha ancora pienamente recuperato dall’operazione a cui si è sottoposto dopo la prima gara dell’anno in Portogallo.

Il ritorno di Marquez non ha ancora una data ben definita, circostanza che potrebbe portare la casa dell’ala dorata a rivedere la sua strategia e la suddivisione dei mezzi di cui dispone. Ma questo sembra che non succederà se si ascolta ciò che ha detto Rins alla vigilia del Gran Premio delle Americhe.

Due settimane fa in Argentina, il catalano ha potuto provare il telaio che fino a quel momento utilizzava Marquez, che a sua volta è diverso da quello che usa Mir. Alla richiesta di Mir di provare il telaio del maiorchino per avere una visione più globale di quelli disponibili, Honda ha risposto di no.

Alex Rins, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Noto che Honda si appoggia poco a me, mi sento poco considerato. Un piccolo esempio è ciò che è accaduto in Argentina. Dopo aver provato il telaio di Marc, che è diverso da quello che stava usando Mir, ho chiesto se potessi provare anche io quello di Joan. Pensavo che fosse il momento giusto, ma mi hanno detto di no, nonostante avessero delle unità in avanzo”, ha spiegato Rins nel giovedì del GP delle Americhe.

Anche se non lo ha espresso direttamente, la frustrazione di Rins era evidente e comprensibile. Nonostante avesse firmato un contratto che, sulla carta, gli assicuri delle condizioni a livello di materiali molto simili a quella dei piloti ufficiali del team Repsol, Rins sente di poter dare molto di più, pur capendo che la decisione non è la sua: “Ho provato a parlare con loro, ma sono molto rigidi. Non mi va di discutere con i giapponesi. Non è che mi ascoltano poco, ma non mi sento considerato”.

Secondo la sua opinione, il potenziale di Honda non è così scarso come si può pensare, ma si tratta di una moto con alcuni punti forti e altri in cui c’è margine di miglioramento: “Senza voler disprezzare i piloti Honda che la guidavano prima, quando sono salito sulla moto a Valencia ho detto subito che aveva e che ha del potenziale. È molto competitiva in frenata, anche se è vero che mancano alcune cose da sistemare, come il grip in accelerazione e con l’inclinazione”, ha sottolineato Rins prima di sostenere che la strada da percorrere viene definita dagli ingegneri HRC e che lui si limita a obbedire. “È Honda che decide i cambiamenti, quale configurazione abbiamo. Io mi vedo un po’ con le mani legate quando si devono provare cose diverse o avere una configurazione diversa da quella di Marc o Joan”.