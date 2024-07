MotoGP | Rins in dubbio per la Germania dopo la brutta caduta di Assen

Proprio all'inizio della gara di Assen, Alex Rins, partito 15° in griglia, è risalito di qualche posizione buttandosi all'esterno della pista. Condizione che lo ha portato a passare sullo sporco alla prima curva, mandando la moto in highside: dopo un volo pazzesco, il colpo a terra è stato violentissimo, soprattutto per la mano e la gamba destra, la stessa che si era infortunata l'anno scorso e nella quale ha ancora alcune parti metalliche, ma che, fortunatamente, sembra non essersi lesionata nella caduta.

Dopo un primo esame presso il centro medico del circuito di Assen, sono state rilevate due piccole fratture al polso destro del pilota, oltre a contusioni su tutto il corpo. Rins partirà stasera da Amsterdam direttamente per Madrid, in modo che i medici che lo hanno operato per il grave infortunio alla gamba dello scorso anno possano esaminarlo in maniera più dettagliata.

Si dà il caso che Rins abbia una serie di viti e placche nella gamba infortunata e che avesse già fissato un appuntamento con i medici durante la pausa estiva per rimuovere alcuni di queste viti, soprattutto quelle che gli fanno male quando ci carica il peso e lo fanno zoppicare.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

In linea di principio, l'idea era di correre queste due gare, Assen e Sachsernring la prossima settimana, prima di affrontare questi interventi di "carrozzeria e verniciatura". Tuttavia, dopo questo duro colpo, è molto probabile che Rins anticipi definitivamente l'intervento e, in questo caso, non potrà partecipare al prossimo appuntamento in Germania.

Trattandosi di una sola gara, la Yamaha non sarebbe obbligata a schierare un sostituto al Sachsenring, in attesa del recupero di Rins per il primo Gran Premio dopo pausa estiva, che è fissato a Silverstone nel weekend del 4 agosto.

Questo infortunio non cambia le trattative tra la Yamaha ed il pilota per il suo rinnovo, che sono ben avviate.