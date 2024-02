MotoGP | Rins: "Il nuovo motore Yamaha è migliore di quello di Valencia"

Nuova squadra, nuova vita. Alex Rins affronta la stagione 2024 della MotoGP con un nuovo cambio di marca, dopo aver lasciato la Honda, dove non si sentiva pienamente valorizzato, per la Yamaha, un'altra casa che cerca di uscire dal fondo della griglia, e che quest'anno avrà l'aiuto del nuovo sistema di concessioni della classe regina.

Per questo motivo, il pilota spagnolo è tornato in sella alla M1 nei giorni scorsi, in occasione dello Shakedown di Sepang, che in precedenza era riservato ai rookie ed ai collaudatori. È stato il primo passo su una strada che Rins spera possa portare alla vittoria, cosa che ha ottenuto con HRC (l'unica per i piloti dell'ala dorata nel 2023) e Suzuki. Una strada che questo lunedì ha visto la presentazione della nuova moto di Iwata per questa stagione, prima del test di Sepang, che vedrà la partecipazione di tutti i piloti.

Dopo l'evento, il #42 ha spiegato come si è sentito sulla moto durante lo Shakedown malese, dato che la moto presentava già diverse novità, soprattutto dal punto di vista del motore, come promesso da Massimo Meregalli alla fine dello scorso anno.

"Mi sono sentito subito molto bene, il primo giorno che sono salito sulla moto allo Shakedown", ha detto Rins incontrando i media, tra cui c'era anche Motorsport.com. "Sono molto contento di avere questo feeling perché aiuta a provare le cose e ad essere subito veloci. Sono contento di come stiamo lavorando e di come stiamo affrontando tutto, quindi siamo sulla strada giusta".

Il catalano ha parlato anche di aerodinamica, un settore in cui la Yamaha non è stata particolarmente prodiga in passato: "Fino all'anno scorso, sì, erano conservatori o non trovavano la strada. Quando ho visto lo Shakedown, ho visto che KTM sta portando molte cose in termini di aerodinamica, molte evoluzioni. Non abbiamo visto Ducati o Aprilia. Abbiamo provato qualcosa di diverso, alcune ali diverse che aiutano un po' a guidare, a girare, ad avere meno wheelie sulla moto".

Ma la conclusione che Rins trae è che la Yamaha è cambiata da quando ha fatto il suo debutto con loro a Cheste: "Il modo in cui la Yamaha lavora ora... ho sentito che era molto diverso rispetto al test di Valencia. Mi è sembrato molto diverso rispetto ai test di Valencia. Sì, era solo il mio primo giorno nella squadra, ma mi è sembrato già diverso, quindi sono molto contento. La verità è che a Valencia e il primo giorno qui in Malesia, quando sono salito sulla moto, mi sono sentito subito bene. Mi sono sentito subito a mio agio. Mi ricorda i vecchi tempi, come con la Suzuki".

Poi è stato chiesto a Rins se l'attuale Yamaha di base sia un pacchetto vincente, e lui ha risposto: "Siamo sulla buona strada. Abbiamo ancora nuove parti da provare, ma credo che ci serva un po' più di base, di stabilità, in termini di elettronica e aerodinamica".

"Stiamo lavorando molto sull'elettronica. È vero che ora la risposta del motore non è forse aggressiva (come ha detto Quartararo a proposito del nuovo propulsore). È più veloce. Quello nuovo motore è più veloce di quello che ho provato a Valencia. Ma non posso dire molto perché non ho fatto molta esperienza con questa moto", ha proseguito lo spagnolo, che ha spiegato di non aver fatto un long run allo Shakedown, mentre prevede di farlo nel terzo giorno di test.

Watch: Video MotoGP | Svelata la Yamaha M1

Ha poi illustrato i progressi del suo infortunio, la frattura della gamba destra che gli ha fatto saltare buona parte della stagione 2023: "La mia gamba sta molto meglio rispetto a Valencia. In sella alla moto non sento quasi nessun dolore. Sono quindi molto contento di questi progressi, perché abbiamo lavorato molto duramente durante l'inverno. Quando mi alzo, i primi passi mi costano un po'. Non so se questo sia dovuto a tutte le cose che ho dentro. Ho molte viti. Quindi dobbiamo ancora aspettare un po' per toglierle. Ma sì, sono sicuro che sarò al 100%".

Rins ha poi indicato un target chiaro per il suo periodo alla Yamaha: "Naturalmente, l'obiettivo è vincere. Vogliamo tornare al vertice con la Yamaha. Ho vinto con Suzuki e Honda, con due costruttori diversi. Ora ho la possibilità di vincere con tre. Ma onestamente, non è una cosa che ho sempre in mente, perché abbiamo altre cose a cui pensare. Sono sicuro che darò il meglio di me. Andrò gara per gara e vedrò quali possibilità abbiamo".

Infine, ha confrontato la sua nuova moto con la Suzuki, una moto che è sempre stata simile a quella di Iwata: "È abbastanza simile alla Suzuki in termini di motore, di telaio. L'ho trovata migliore in termini di stabilità in frenata rispetto alla Suzuki. Questa moto mi permette di avere maggiori prestazioni in frenata", ha concluso.