MotoGP | Rins ha l’ok dei medici: a Motegi proverà a correre Dopo la lunga assenza, è arrivato il momento di tornare in pista per Alex Rins, che ha ricevuto il "fit" dei medici. Il pilota del team LCR torna in sella alla MotoGP in occasione del Gran Premio del Giappone, che servirà a mettere alla prova la sua condizione fisica.