MotoGP | Rins deciderà dopo la FP3 se fermarsi o continuare il GP

Carica lettore audio

Il pilota della Suzuki era stato centrato alla prima curva dal giapponese Takaaki Nakagami, che era arrivato lungo alla prima staccata, stendendolo. Nella dinamica della carambola poi lo spagnolo ha preso un brutto colpo al polso sinistro, dove, una volta trasferito in ospedale, gli è stata riscontrata una piccola ma fastidiosa frattura.

Dodici giorni dopo, Alex Rins è tornato in sella alla GSX-RR per le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Germania. Durante la seconda sessione, il team manager della Suzuki Livio Suppo ha dichiarato alle televisioni: "Non ha senso che corra, questa è la mia opinione, ma credo che sarebbe meglio per lui continuare a recuperare e risparmiare le forze per Assen". La settimana prossima, infatti, si disputerà il GP d'Olanda su una pista più congeniale al pilota spagnolo.

Al termine della giornata, Rins ha dichiarato di aver sofferto abbastanza, pur essendo riuscito a staccare un discreto 11° tempo nella FP2.

"Sono dolorante, nella FP2 ho sofferto un po' di più, non so se per il caldo o perché ho girato più veloce, ma mi è costato molto", ha spiegato quando gli è stato chiesto del suo infortunio a fine giornata.

"Ho sofferto un po' dove mi aspettavo, cioè nelle tre frenate più forti, alla prima curva (dove è caduto durante le FP1), nella discesa e nell'ultima frenata", in riferimento ai tre punti più impegnativi quando si tratta di impugnare il manubrio.

"Abbiamo concluso all'undicesimo posto, a mezzo secondo dal leader, e non è male, ma la verità è che sto soffrendo più di quanto pensassi", ha continuato il catalano.

Mentre Suppo sostiene che non gli convenga continuare a correre questo fine settimana, Rins, che viene da tre zero consecutivi (Le Mans, Mugello e Barcellona), preferisce darsi un'ultima possibilità. Per questo motivo non ha ancora deciso se continuare o fermarsi.

"Non lo so, dipenderà da come passerò la notte e soprattutto da come mi sveglierò domattina, vedremo cosa fare. Naturalmente vorrei correre questo fine settimana, ma se ho molto dolore e non riesco a fare più di tre o quattro giri di fila è stupido continuare", ha ammesso, prima di ammettere che la sua intenzione è quella di uscire per le prove libere di sabato mattina.

"Vediamo come andranno le FP3 e, a seconda di come mi sentirò, decideremo in un senso o nell'altro", ha detto il pilota della Suzuki.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 1 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 2 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 3 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 4 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 5 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 6 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 7 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 8 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 9 / 10 Foto di: Suzuki MotoGP Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 10 / 10 Foto di: Suzuki MotoGP