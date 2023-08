MotoGP | Rins crede di meritare la Yamaha: “Non potevo rifiutare”

Nonostante fosse il grande assente a Silverstone lo scorso weekend, il nome di Alex Rins era sulla bocca di tutti. Il paddock ha stava appena iniziando a prendere forma sul circuito britannico quando la Yamaha ha annunciato quello che è il primo trasferimento importante in vista della stagione 2024, con l’arrivo dello spagnolo in sostituzione di Franco Morbidelli.

In un’intervista concessa a DAZN Spagna, Alex Rins ha commentato la sua scelta di lasciare la Honda, dove è arrivato quest’anno. Dopo l'inaspettato addio di Suzuki, annunciato nella primavera del 2022, ha trovato rifugio in LCR, il team satellite di HRC, ma con un contratto di fabbrica sperava di beneficiare dello stesso trattamento di Marc Márquez e del suo ex compagno di squadra, Joan Mir. Quando si è reso conto che non sarebbe stato così, Rins ha deciso di cercare rapidamente un’altra sella.

“Dopo tanti giorni difficili, è stato incredibile annunciare che mi sarei unito alla Yamaha. Sono molto felice", ha spiegato il pilota spagnolo, infortunato negli ultimi due mesi. "Dopo l’addio della Suzuki, ci siamo persi, abbiamo bussato a tutte le porte e una di queste era la Yamaha. All'epoca ci dissero che non si poteva fare perché avevano già Morbidelli e Quartararo. Così alla fine siamo passati alla Honda e quest'anno, per come stavano andando le cose, per la posizione in cui mi trovavo...abbiamo provato di nuovo per vedere se saremmo stati fortunati. Ed è andata bene".

"Non vedo l'ora", ha proseguito Álex Rins, che potrebbe interrompere il suo contratto biennale con la Honda solo se ricevesse un'offerta da un team ufficiale. "È un progetto in un team ufficiale, è quello che cercavo, e sono entusiasta. Ma questa stagione la porterò a termine con lo stesso entusiasmo che avevo all'inizio".

Alex Rins, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Lo spagnolo, che ad Austin ha vinto il Gran Premio delle Americhe con la Honda, non nasconde di aver sofferto per la mancanza di supporto da parte del costruttore, non sentendosi sufficientemente coinvolto nello sviluppo della RC213V: "Quello che mi è pesato di più è stato quello che ho visto gara dopo gara. Alla fine la Honda, la HRC, ha preferito dare i suoi nuovi pezzi al team ufficiale per provarli e io, che mi sento un pilota competitivo... avrei voluto che mi supportassero di più”.

"La Honda non è una cattiva moto", ha aggiunto Rins. "Penso che gli altri marchi, soprattutto quelli europei, abbiano fatto due passi avanti e la Honda solo uno piccolo. Per ottenere la vittoria ad Austin, abbiamo girato molto velocemente. È vero che dobbiamo migliorare, ma non è così grave. La caduta al Mugello è stata colpa mia, non dell'elettronica o del controllo di trazione della Honda".

"Mi dispiace perché il rapporto con Lucio Cecchinello è ottimo, non l'ho mai avuto con nessun altro team boss e nel box ci sono vibrazioni incredibili. Mi sono chiesto se dovevo farlo o meno, ma non potevo rifiutare. Quando l'ho detto a Lucio ero piuttosto arrabbiato, è stato un duro colpo, ma lui mi ha detto che capiva perfettamente. È un'opportunità unica, è un factory team e credo di meritarmela”.