MotoGP | Rins conta di lottare per vittorie e titolo con Yamaha

Affermatosi a lungo con la Suzuki, con la quale si è classificato tre volte tra i primi cinque del campionato e ha vinto cinque Gran Premi, Álex Rins ha visto la sua carriera in subbuglio negli ultimi due anni, con l'annuncio inaspettato dell’addio alla MotoGP della casa giapponese, seguito dal suo trasferimento alla Honda e poi da un altro cambiamento che lo vede passare quest'anno alla Yamaha.

Tuttavia, il pilota spagnolo respinge ogni accusa di instabilità. Sebbene la decisione di lasciare il team LCR Honda, avvenuta all'inizio della scorsa estate in seguito a un infortunio, sia stata paragonata a quella di Marc Márquez, egli sottolinea che in realtà ha solo sfruttato un'opportunità offerta dalla Yamaha, rientrando nelle condizioni che gli consentivano di non applicare l'opzione contrattuale che aveva con la Honda.

"Sono due casi diversi", ha sottolineato in un'intervista al giornale spagnolo Marca, paragonando la sua uscita dall’orbita Honda a quella di Márquez, che ha chiesto la risoluzione anticipata del suo contratto con la HRC. "Nel caso di Marc, non lo so. Non posso parlarne perché non ero nella sua situazione. Nel mio caso, avevo un contratto 1+1 (un anno, più un altro come opzione, ndr), ma è arrivata la Yamaha e mi ha fatto un'offerta interessante per correre nel loro team ufficiale. C'è stato molto scalpore per Marc, come è logico che sia, ma ripeto, nel mio caso la continuità era un'opzione, non ho rotto il mio contratto".

Tuttavia, per lui si tratta del secondo cambiamento in due stagioni, con la scoperta di una nuova moto e di un diverso ambiente di lavoro. "Cambio squadra e questo significa lavorare con persone nuove, anche se porto in Yamaha un responsabile della telemetria che avevo in Suzuki. Volevo avere vicino a me persone di cui potessi fidarmi per poter continuare a lottare tra i migliori. Mi sto divertendo molto e spero di lottare per il campionato", ha dichiarato.

Photo de: Yamaha Álex Rins a réalisé le test de Valence, en novembre, avec sa nouvelle équipe.

Rins sostiene di non temere la supremazia delle Ducati, soprattutto perché la Yamaha non vince dalla metà della stagione 202. "È vero che hanno la capacità di avere otto moto competitive in pista. Stanno sviluppando una moto molto veloce perché hanno più piloti su queste moto rispetto agli altri, ma la Yamaha può anche lottare per vincere le gare e sono sicuro che l'anno prossimo sarà diverso", vuole credere.

Álex Rins, che finora ha trascorso solo un giorno sulla M1, insiste sul fatto che si sente bene durante questa pausa invernale, che ha "un ottimo feeling". Riesce a vedere la fine del tunnel dopo mesi di difficoltà a seguito dell'incidente occorsogli durante i test del Gran Premio d'Italia lo scorso giugno.

"Non dobbiamo dimenticare che l'infortunio non era una normale frattura. La tibia era molto danneggiata, con schegge... Ma finalmente sto migliorando ogni giorno, ho buone sensazioni e sono molto fiducioso di poter progredire ogni giorno con questa nuova moto".

Rins ritroverà la Yamaha il 1° febbraio per iniziare i test pre-stagionali, grazie alle concessioni che permetteranno alla Yamaha di effettuare un maggior numero di prove rispetto ai marchi europei. "Con Fabio Quartararo al mio fianco, sarà molto interessante", anticipa. "È un pilota molto veloce e formeremo una squadra molto forte. Credo sia importante avere una squadra che abbia fiducia in te e un compagno di squadra che vince".

Sa anche cosa può portare il francese alla M1: "Penso che per migliorare la moto sia più facile stare con Fabio perché è stata progettata per lui... Vogliamo lavorare insieme sull'aerodinamica per essere più veloci e di alto livello. Sono sicuro che uscirà con una Yamaha competitiva".