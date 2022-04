MotoGP | Rins: “Comportamenti inaccettabili di alcuni piloti, nemmeno in Moto3”

Carica lettore audio

Alex Rins è stato costretto a passare per il Q1 per la prima volta in questa stagione, non avendo potuto fare un buon giro nelle FP3 a causa delle bandiere gialle. Il pilota Suzuki però è riuscito a passare il taglio ed entrare nella fase di qualifica decisiva, in cui però ha chiuso solo in settima posizione.

Lo spagnolo partirà dunque dalla terza fila della griglia di partenza, ma ha mostrato un gran ritmo durante tutto il fine settimana e proverà a costruire la sua gara alle spalle delle Ducati, che occupano le prime cinque posizioni in griglia. Per questo, ha già chiara la scelta delle gomme: “La morbida posteriore è una buona opzione”.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, Rins non era contento e ha mostrato la sua contrarietà verso i piloti che aspettano la scia in pista: “È inaccettabile che i piloti riducano la velocità! Quello che abbiamo visto in qualifica e nelle FP3 è inaccettabile. C’è gente che taglia il gas, nemmeno i piloti della Moto3 chiudono così tanto”.

Questo comportamento però non viene sanzionato nella classe regina tanto quanto nelle classi più piccole. “Suppongo che i piloti della MotoGP non vengano sanzionato perché siamo più grandi, non lo so”, ha precisato. “Siamo più grandi, dobbiamo dae l’esempio. Ci sono piloti che frenano all’improvviso, devono fare qualcosa con questo aspetto. Non so se ordinare, collocare cinque secondi tra di noi e allora si potrebbe iniziare a penalizzare chi ha commesso l’errore. In ogni Sfatey Comission ne parliamo e denunciamo, ma non avviene niente. Siamo la MotoGP, non la Moto3”.