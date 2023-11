MotoGP | Rins ancora out: Lecuona corre a Sepang e Lusail

Il lungo recupero di Alex Rins continua a renderlo spettatore di questa stagione MotoGP. Il portacolori LCR infatti sarà assente questo fine settimana a Sepang e salterà anche l’appuntamento del Qatar fra due settimane. Al suo posto ci sarà ancora una volta Iker Lecuona, che in diverse occasioni ha già fatto da sostituto al connazionale per via del suo infortunio.

Lecuona, in forza al team ufficiale HRC in Superbike, ha concluso la stagione delle derivate di serie e volerà a Sepang per disputare il Gran Premio della Malesia, inizialmente l’obiettivo di Rins. Dopo aver provato a rientrare, infatti, il pilota LCR è stato costretto a tornare a casa per operarsi a un’ernia alla gamba destra che spingeva sull’osso provocando dolore.

Se in principio l’idea era di recuperare per tornare in pista nel Gran Premio della Malesia, l’evoluzione del recupero ha portato a preservarsi scegliendo di restare fermo ancora per un po’. Ecco che torna in scena Lecuona, che lo sostituirà anche a Lusail, dove fra due settimane si svolgerà il Gran Premio del Qatar. Queste due gare saranno la quarta e la quinta per il giovane spagnolo, che ha già corso a Silverstone, in Austria e a Barcellona al posto di Rins.

Non si è ancora parlato di rientro, ma si pensa che Rins possa tornare in pista a Valencia, dove alla fine di questo mese si concluderà la stagione 2023. Per il pilota spagnolo sarà anche l’ultima gara con i colori LCR, prima di passare al team Yamaha, con cui dovrebbe svolgere i test 2024 proprio a Valencia.