MotoGP | Rins ammette il desiderio di rimanere in Yamaha, ma anche l'incertezza del suo futuro

All'avvicinarsi del decimo anniversario del suo arrivo in MotoGP, Alex Rins si trova ad un bivio. Come molti altri piloti, vede il suo attuale contratto andare in scadenza e sta valutando le opzioni a sua disposizione. Tuttavia, ammette che le scarse prestazioni ottenute negli ultimi anni non lo aiutano a valorizzarsi nelle trattative.

Sapendo che Fabio Quartararo sta per andarsene, il pilota spagnolo è consapevole di poter rappresentare una garanzia di stabilità nel team ufficiale Yamaha, proprio mentre il costruttore sta entrando in una nuova era rivoluzionaria con l'adozione di un motore V4. Tuttavia, Rins è anche consapevole della minaccia che grava su di lui, con l'ingresso in scena di Toprak Razgatlioglu e l'emergere di giovani piloti.

"Darò il massimo in pista per avere le migliori opzioni per il futuro", spiega in un'intervista al sito catalano L'Esportiu. "Il mio obiettivo è rinnovare il contratto con Yamaha per le prossime due stagioni, ma non so quali siano i loro piani..."

"Il fatto di aver avuto una moto inferiore negli ultimi anni non mi aiuta al momento di negoziare. Bisognerà vedere cosa farà Fabio Quartararo, se promuoveranno qualcuno del Prima Pramac Racing, se ci saranno nuove firme... Agirò in base a quello che mi diranno".

"Alcuni piloti sembrano molto frettolosi, e il tempo passa in fretta. È curioso vedere quanto velocemente cambiano le cose, soprattutto perché con il nuovo regolamento del 2027 tutte le moto cambieranno".

La scelta di andare in LCR invece che in Gresini

Meno di quattro anni fa, Alex Rins era ancora uno dei vincitori abituali della MotoGP. I suoi sei anni alla Suzuki lo hanno reso un pilota saldamente ancorato ai primi posti, con ben tre stagioni concluse nella top 5 del campionato. L'inaspettata partenza del costruttore giapponese ha però sconvolto la sua carriera, portandolo alla Honda, dove le cose sono rapidamente peggiorate.

"Dopo l'addio della Suzuki, è stato complicato gestire tutto, soprattutto in termini di prestazioni. A quel punto, potevo scegliere tra la Gresini e la Honda LCR", ha rivelato, "e ho optato per la seconda opzione perché mi offriva lo stesso trattamento riservato ad un pilota ufficiale. Avevo a disposizione lo stesso materiale del team ufficiale e i miglioramenti apportati alla moto dovevano arrivare contemporaneamente".

"Ho vinto ad Austin, ma con la Honda è stato complicato perché non hanno mantenuto le promesse. Un anno dopo si è presentata l'opportunità della Yamaha con il team ufficiale. Sapevo che la moto non era fatta per vincere, ma abbiamo accettato la sfida di provare a renderla competitiva. Alla fine, non siamo riusciti ad ottenere buoni risultati né a salire sul podio", si rammarica.

Ad eccezione di una vittoria ad Austin, il passaggio di Álex Rins alla Honda si è rivelato un fallimento. Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Nonostante quello che sembra un fallimento per lui e il percorso vincente intrapreso parallelamente dal Gresini Racing, Rins assicura di non avere rimpianti per la scelta che ha fatto per il 2023. "Non me ne pento perché non posso tornare indietro", riassume, sempre in linea con il ragionamento che aveva fatto all'epoca.

"Sembra una decisione molto facile passare su una Ducati, ma è perché attualmente i team satellite non sono indipendenti. Ad esempio, alla Prima Pramac Yamaha, entrambi i piloti hanno un contratto con la casa madre e materiale ufficiale, come me. Lo stesso vale per la Ducati oggi e, nel mio caso, la Honda mi offriva le stesse condizioni di Marc Marquez e Joan Mir".

"Da Gresini non avevo questa possibilità: ero direttamente legato al team, a differenza di oggi. Non era una questione di soldi, ma di progetto e di supporto da parte della casa", si difende.

Due anni segnati dall'infortunio alla gamba

L'altro duro colpo che ha profondamente sconvolto il percorso di Rins è stato il grave infortunio alla gamba patito durante il GP d'Italia del 2023. "Questo infortunio è stato uno dei più gravi che abbia mai avuto", conferma ancora oggi.

"Mi sono disintegrato la tibia, è esplosa in mille pezzi, non era una frattura netta. Ho sofferto moltissimo. Nel 2024 abbiamo trovato una terapia mirata direttamente alla zona della lesione che mi ha permesso di rinascere".

"Fino alla metà del 2025, quando mi svegliavo di notte per andare in bagno, avevo ancora dolore. Una persona normale non ha bisogno di ricordarsi di avere una gamba, ma due anni dopo l'incidente avevo difficoltà a camminare. Quando ero in moto non mi faceva male perché la moto non è uno sport in cui si subiscono impatti. Oggi noto la mia ferita solo se cambiano la temperatura o l'umidità. Sono completamente guarito".