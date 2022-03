MotoGP | Rins: "Adesso possiamo respirare in rettilineo"

Carica lettore audio

Dopo i dubbi della scorsa stagione sulle carenze della Suzuki in termini di velocità massima, il primo giorno della stagione in Qatar ha dimostrato che la fabbrica di Hamamatsu ha svolto un buon lavoro durante l'inverno. In un circuito dove la potenza è sempre stata un fattore chiave Alex Rins è riuscito a ottenere la prima posizione nella classifica dei tempi, mentre il compagno di squadra, Joan Mir, ha ottenuto il terzo riferimento.

"Abbiamo fatto un buon lavoro sia in termini di passo gara che di simulazione qualifica. La Suzuki deve essere felice perché il motore è stato migliorato, ma dobbiamo continuare a progredire in altre aree," ha dichiarato Rins alla fine della giornata.

Oltre a svettare nella classifica dei tempi, la Suzuki è stata la moto con la maggiore velocità di punta e lo spagnolo è stato in grado trovarsi in vetta in questa particolare classifica in una sessione di prove libere, qualcosa che non accadeva dalla FP2 del GP di San Marino dello scorso anno.

"Come pilota vuoi sempre di più. Quest'anno abbiamo un nuovo motore e l’abbassatore posteriore che non avevamo l'anno scorso. Ora sui rettilinei possiamo respirare e c'è meno spazio per gli errori. Siamo stati in grado di tenere il passo con gli altri ragazzi. Ho avuto la più alta velocità massima nelle due sessioni e l'essenza della moto non è cambiata".

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Un altro importante miglioramento è l'evoluzione del sistema di regolazione dell'altezza posteriore, un'area in cui Suzuki era molto indietro.

"Tutto può essere migliorato, ma il sistema di regolazione dell'altezza che abbiamo è di gran lunga superiore rispetto a quello che abbiamo usato per la prima volta in Austria”.

Nonostante questo grande passo avanti, che rende felici entrambi i piloti Suzuki, Rins non vuole rilassarsi in questo fine settimana e pensa già alle prossime modifiche da chiedere alla Casa giapponese.

"Sono sorpreso di quanto bene stiamo facendo, ma aspettiamo sabato e domenica. Ora manca qualcosa di molto importante, che è l'aerodinamica", ha concluso il pilota di Barcellona.