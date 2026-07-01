MotoGP | Rinnovato l'accordo con Sepang per il GP di Malesia fino al 2031

La Malesia ospita lo sport più emozionante del mondo dal 1991, con il tracciato situato vicino a Kuala Lumpur che fa tappa fissa dal 1999, portando la competizione direttamente alle porte della capitale.

Il Ministro della Gioventù e dello Sport, YB Dr. Mohammed Taufiq Johari, ha dichiarato: "Siamo lieti che il Governo abbia approvato in seduta di Consiglio dei Ministri il 15 aprile 2026 il rinnovo del GP di Malesia dal 2027 al 2031".

"Questo rinnovo va oltre la semplice garanzia di un posto per la Malesia nel calendario globale della MotoGP. Riflette il nostro impegno a rafforzare la posizione della Malesia come destinazione leader per gli sport motoristici, creando al contempo opportunità attraverso la crescita economica, lo sviluppo dei talenti e l'espansione del settore".

Ancora più importante, l'evento è diventato una piattaforma che unisce i malesi, rafforza il nostro senso di orgoglio nazionale e continua a essere la manifestazione sportiva internazionale più longeva della Malesia, sin dalla sua prima edizione nel 1991."

L'AD della MotoGP, Carmelo Ezpeleta, ha aggiunto: "La Malesia è un mercato importante per la MotoGP, dove abbiamo una solida base di fan e abbiamo visto l'impatto economico positivo della MotoGP crescere di anno in anno. Ora puntiamo a una crescita esponenziale di entrambi gli aspetti."

"Sepang è una sede fantastica per il nostro sport, ben collegata a una delle città più globali del mondo: Kuala Lumpur, che ha ospitato il nostro indimenticabile evento di lancio della stagione 2026. Gare avvincenti, passione locale e richiamo internazionale creano ogni anno un evento indimenticabile in Malesia e non vediamo l'ora di tornarci fino al 2031".

La presenza della MotoGP in Malesia è cresciuta esponenzialmente dal 1991, e il Gran Premio della Malesia è ora uno dei più grandi eventi sportivi del Sud-est asiatico. L'edizione del 2025 ha registrato la più alta affluenza di pubblico nella sua storia, con un totale di 190.977 spettatori, a dimostrazione del crescente appeal dell'evento sia tra i fan locali che tra i visitatori internazionali.

Il lancio della stagione 2026 del MotoGP ha ulteriormente sottolineato la forza e l'importanza del mercato per la MotoGP, attirando decine di migliaia di fan desiderosi di assistere a uno spettacolo sportivo internazionale di altissimo livello nel cuore di Kuala Lumpur.

La MotoGP non è solo un evento sportivo internazionale, ma anche un importante motore economico, che genera opportunità di lavoro, stimola il turismo e contribuisce al fatturato delle industrie locali. Rappresenta un investimento strategico che offre risultati tangibili per l'economia nazionale, creando al contempo maggiori opportunità per i talenti locali.