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MotoGP | Rinnovato il contratto di Portimao: il GP del Portogallo resterà in calendario fino al 2029

L'accordo con l'Algarve International Circuit, dove la MotoGP ha esordito nel 2020, è stato prolungato di tre stagioni. L'obiettivo è continuare a far crescere la popolarità del Mondiale in Portogallo dopo il record di spettatori realizzato lo scorso anno.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
La partenza della Sprint race

La partenza della Sprint race

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

In attesa che domani venga svelato il calendario completo della stagione 2027, la MotoGP ha ufficializzato il rinnovo del contratto di una delle location che nel passato recente ha iniziato ad essere uno dei suoi appuntamenti tradizionali. L'Algarve International Circuit di Portimao ha infatti prolungato il suo accordo con il Motomondiale fino al 2029, quindi la classe regina continuerà a fare tappa in Portogallo almeno per le prossime tre stagioni.

Lo spettacolare saliscendi di Portimao ha fatto il suo debutto nel calendario della MotoGP nel 2020, segnando il ritorno della MotoGP in Portogallo per la prima volta dal 2012. Nel 2021, la MotoGP è tornata su questo circuito e l’evento si è successivamente assicurato un posto a lungo termine nel campionato a partire dal 2023, con un pubblico in continua crescita e una visibilità internazionale sempre maggiore.  Il Gran Premio del Portogallo del 2025, infatti, ha accolto oltre 166.000 spettatori nel corso del weekend, stabilendo un nuovo record di affluenza per la MotoGP a Portimao.

In questa stagione, il GP del Portogallo si disputerà dal 20 al 22 novembre, come penultimo appuntamento. Dunque, potrebbe essere decisivo per le sorti di un Mondiale fin qui apertissimo, che a sette gare dal termine vede Jorge Martin e Marc Marquez separati tra loro da appena 12 punti, ma anche Marco Bezzecchi ancora potenzialmente in corsa a 42 lunghezze.

"Il rinnovo di questo contratto rappresenta un segno di fiducia da parte di tutti nei confronti del lavoro svolto dall'Algarve International Circuit da tutte le persone e le organizzazioni che contribuiscono all'organizzazione del Gran Premio del Portogallo. Il rinnovo triennale del contratto con la MotoGP garantisce che il Portogallo e l'Algarve consolidino la loro posizione nel panorama dei principali eventi sportivi mondiali e conferma l’eccellenza del nostro circuito e dei nostri eventi", ha detto Jaime Costa, CEO dell'Algarve International Circuit.

"Il ritorno del Gran Premio del Portogallo sull'Algarve International Circuit ha conferito una nuova dimensione al campionato sin dal momento in cui è entrato a far parte del calendario. Il suo tracciato impegnativo ha dato vita a gare indimenticabili e lo ha rapidamente reso uno dei circuiti preferiti sia dai piloti che dai tifosi. Siamo entusiasti di continuare a cavalcare questo slancio, trasformando l’evento in una celebrazione ancora più grande della MotoGP e regalando esperienze indimenticabili ai tifosi di tutto il Portogallo", ha aggiunto Carlos Ezpeleta, vice-CEO della MotoGP.

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