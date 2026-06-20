MotoGP | Rigettato anche l'appello Aprilia: Bezzecchi non correrà domenica a Brno

Dopo la doccia fredda della sospensione di Marco Bezzecchi per la gara lunga del Gran Premio di Repubblica Ceca di MotoGP, l'Aprilia aveva a disposizione un'ora per presentare appello e provare ad evitare che il leader iridato non potesse schierarsi al via domani.

La Casa di Noale ha provato a giocare tutte le sue carte per scagionare il riminese dall'accusa di condotta antisportiva, che gli era stata contestata dallo Stewards Panel per quanto accaduto dopo la sua scivolata al penultimo giro della Sprint.

Mentre i commissari cercavano di recuperare la sua RS-GP, uno di questi è stato particolarmente maldestro, perché ha preso la manopola del gas, facendo arrivare il motore a limitatore, come si può notare in maniera evidente dal video on-board della sua moto che potete vedere qui sotto.

Purtroppo, la reazione di Bezzecchi però è stata molto violenta, perché il portacolori della Casa di Noale ha dato uno schiaffo al commissario. Poi, dopo avergli detto qualcosa, gliene ha dato un secondo, reiterando il suo brutto gesto, che non è passato inosservato. Anzi, con il passare delle ore è diventato sempre più virale sui social, portando alla conseguente sospensione.

In ogni caso, il CEO Massimo Rivola ed il team manager Paolo Bonora hanno provato a far valere le loro ragioni nell'udienza dell'appello, alla quale in qualità di steward hanno presenziato Simon Crafar, Andres Somolinos e Tamara Matko. Anche perché questo è un momento chiave della stagione ed un terzo zero consecutivo sarebbe stato pesante per le ambizioni iridate di Bezzecchi.

Tuttavia, i commissari alla fine hanno deciso di non cambiare il loro giudizio, confermando la sospensione di Marco, che quindi domani potrà fare solamente da spettatore alla gara lunga di Brno, regalando così una grande occasione a tutti i suoi inseguitori in classifica.

Rispetto alla breve spiegazione che era stata data nel primo provvedimento, la sentenza dell'appello è stata molto più articolata ed ha spiegato più nel dettaglio quali sono state le motivazioni che hanno portato ad una pena così severa. Di seguito, ve la proponiamo integralmente.

"I Commissari d’Appello della FIM hanno esaminato attentamente le memorie presentate per conto del pilota e le prove presentate, compresi i filmati video, i rapporti ufficiali e le circostanze relative all’incidente. Sebbene i Commissari d’Appello riconoscano che i piloti coinvolti in incidenti possano provare frustrazione, delusione e forte emotività immediatamente dopo un incidente, tali circostanze non possono scusare o giustificare un’aggressione fisica diretta verso il personale del circuito che svolge i propri compiti ufficiali", spiega la nota dei commissari.

"I commissari di pista e gli altri ufficiali della sicurezza sono fondamentali per lo svolgimento sicuro dello sport motociclistico. Operano in ambienti pericolosi, spesso mettendosi in stretta prossimità di motociclette in movimento e di altri pericoli al fine di proteggere i concorrenti e facilitare la prosecuzione in sicurezza dell’evento. Questo sport fa affidamento su tali ufficiali perché svolgano le proprie responsabilità senza timore di intimidazioni, abusi o aggressioni fisiche. I principi della condotta sportiva richiedono che tutti i partecipanti trattino ufficiali, commissari e volontari con rispetto in ogni momento".

"Qualsiasi contatto fisico di natura aggressiva nei confronti di un ufficiale della sicurezza del circuito rappresenta un grave allontanamento da quegli standard e mina la fiducia e il rispetto reciproci da cui dipende il funzionamento sicuro del Campionato. I Commissari d’Appello ritengono particolarmente significativo che le persone coinvolte fossero commissari attivamente impegnati nel recupero del mezzo del pilota dopo un incidente".

"Tali addetti agivano esclusivamente nell’interesse della sicurezza del pilota, della sicurezza dell’evento e dello svolgimento ordinato della competizione. L’aggressione fisica nei confronti dei commissari è del tutto inaccettabile nel motorsport professionistico e non può essere tollerata indipendentemente dalle circostanze che hanno portato all’incidente".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Un mancato intervento appropriato rispetto a tale condotta rischierebbe di inviare un messaggio sbagliato ai concorrenti di tutto il Campionato e sarebbe incompatibile con l’obbligo dell’organo di governo di proteggere ufficiali, volontari e lavoratori che contribuiscono a questo sport. Tenuto conto della gravità della condotta, dello status delle persone coinvolte in quanto ufficiali della sicurezza del circuito, della necessità di mantenere adeguati standard di comportamento e dell’esigenza di deterrenza sia specifica sia generale, i Commissari d’Appello sono convinti che il Collegio dei Commissari fosse legittimato a concludere che le azioni del pilota costituissero un atto pregiudizievole per gli interessi dello sport".

"I Commissari d’Appello concludono inoltre che la sanzione inflitta è proporzionata alla gravità dell’infrazione e rientra nell’ambito ragionevole delle penalità a disposizione del Collegio dei Commissari. Di conseguenza, l’appello è respinto e la decisione originaria è confermata integralmente", conclude la nota.

Resta comunque un dubbio legato alla severità della sanzione, pensando che tre anni fa un episodio simile, che aveva avuto per protagonista un altro pilota dell'Aprilia, ovvero Aleix Espargaro, era stato sanzionato con un arretramento di 6 posizioni in griglia. In quel caso, il pilota spagnolo aveva schiaffeggiato sul casco Franco Morbidelli dopo un'incomprensione in pista avvenuta nella prima sessione di prove libere in Qatar. Va ricordato però che allora il presidente dello Stewards Panel era Freddie Spencer, mentre ora a guidarlo è Simon Crafar.

C'è però un precedente anche sotto alla gestione Crafar, quello di Fabio Quartararo lo scorso anno a Le Mans, che era stato sanzionato impedendogli di scendere in pista nei primi dieci minuti della FP1 della gara successiva, proprio per aver spintonato un commissario che gli stava impedendo di riprende la via della pista dopo una caduta nella gara di casa.