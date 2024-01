MotoGP | Repsol perderà visibilità sulla livrea Honda nel 2024

Per la prima volta in 30 anni, Repsol, che ha iniziato a sponsorizzare la squadra ufficiale Honda nel Campionato del Mondo nel 1995, ridurrà significativamente la sua presenza sulle carene delle Honda della squadra ufficiale giapponese in MotoGP, secondo quanto appreso da Motorsport.com. Il logo dell'azienda spagnola sarà ridotto anche nei box, sui camion e nell'area hospitality.

Repsol ha rinnovato il contratto con Honda nel 2023, per un anno con un'opzione per un secondo, riflettendo una serie di condizioni. Tra queste c'era quella che si riferiva alla continuità della presenza di Marc Marquez. La partenza del pilota spagnolo ha permesso a Repsol di rinegoziare le condizioni economiche, cosa che ha fatto. Ora, Honda ritiene che il contributo del suo sponsor non sia abbastanza importante da dargli il massimo risalto nella decorazione delle sue RC213V.

Inoltre, la sede di Tokyo sta cercando da anni di rafforzare l'immagine del marchio Honda ed i suoi colori aziendali, il bianco, il rosso e il blu, con uno dei suoi obiettivi prioritari a medio termine che è quello di dipingere così tutte le moto dei team ufficiali che partecipano a diverse discipline, come già avviene nel WorldSBK, nella Dakar e nel motocross.

La decisione di Honda non è piaciuta a Repsol, che continua a negoziare con Tokyo per cercare di espandere la propria presenza sui prototipi del principale costruttore mondiale. Infatti, a sole due settimane dai test pre-stagionali di Sepang, dove la Honda lavorerà con il box e le carenature verniciate di nero, non c'è ancora un accordo sul design definitivo delle moto che saranno guidate da Joan Mir e Luca Marini, i due piloti HRC che attendono ancora di essere convocati per il consueto servizio fotografico di lancio del team, che si terrà il 13 febbraio a Madrid e sarà organizzato da Repsol, come ha annunciato martedì la stessa compagnia petrolifera.

Oltre a ridurre la presenza di Repsol e del suo colore arancione, Honda ha perso Red Bull, il produttore di bevande energetiche che ha smesso di sponsorizzare la squadra giapponese lo scorso anno dopo la partenza di Marquez, sulle carene della moto e sull'intero allestimento del paddock. Per il momento, Honda non ha in programma l'ingresso di nuovi sponsor, mentre alcuni di quelli attuali che compaiono sulle tute, sui camion e sulle hospitality dei piloti, come la birreria Estrella Galicia, non hanno intenzione di chiedere di incorporare la loro immagine sulle carene della RC213V 2024.

Con questa situazione, la trentesima stagione della compagnia petrolifera come sponsor di Honda nel Campionato del Mondo di Motociclismo non sarà certamente come l'azienda si sarebbe aspettata, e ancor meno in un momento in cui il campionato sta introducendo l'uso del 40% di carburanti non fossili, su cui Repsol è fermamente impegnata, essendo uno dei fornitori del campionato, che utilizzerà il 100% di benzina sintetica a partire dal 2027. Una transizione di cui Repsol spera di far parte e di essere protagonista, vedremo se di pari passo con Honda.

Tutte le colorazioni Honda Repsol 1995-2023