MotoGP | Remy Gardner operato al polso per un infortunio in allenamento

Remy Gardner si è aggiunto alla lista dei piloti infortunati durante un allenamento di motocross. Il pilota australiano, che debutta quest’anno in MotoGP, è caduto sabato scorso procurandosi un’incrinatura del polso destro. Questo lo ha costretto a sottomettersi a un’operazione, avvenuta martedì ed effettuata dal dottor Xavier Mir, direttore del reparto di chirurgia per la mano e microchirurgia in traumatologia e chirurgia ortopedia dell’Hospital Universitario Dexeus, a Barcellona.

“In un incidente avvenuto durante un allenamento di motocross sabato scorso, Remy si è procurato una piccola incrinatura del polso destro”, ha spiegato il team Tech 3 martedì sera. “Il Dottor Mir lo ha operato e gli ha inserito due placche. L’operazione è stata un successo e il nostro pilota comincerà il suo processo di recupero venerdì. Riprenditi presto, campione!”.

Remy Gardner, campione del mondo Moto2 in carica, debutta quest’anno in MotoGP in sella alla KTM del team Tech 3. L’annuncio è stato dato lo scorso giugno e, insieme a lui, arriva alla classe regina anche Raul Fernandez, suo compagno di squadra nella classe intermedia e più grande rivale per il titolo nel 2021, in un duello che è arrivato fino all’ultima gara della stagione.

Gardner ha potuto già scoprire la KTM RC16 lo scorso settembre, avendo partecipato insieme a Raul Fernandez nei test MotoGP a Misano. Ma è stato a Jerez, una volta finita la stagione 2021, in cui ha davvero cominciato ad adattarsi alla sua nuova moto. È stato un debutto un po’ doloroso per lui, perché si era fatto male alle costole poco prima. Tuttavia, ha proseguito con la sua classica preparazione in motocross per arrivare ai primi test il più preparato possibile.

Venerdì comincerà il recupero dopo l’operazione, poi arà dieci giorni per mettersi in forma in vista del suo prossimo test. Parteciperà infatti allo shakedown a Sepang, dedicato agli esordienti, collaudatori e piloti titolari dell’unico team che ancora gode delle concessioni, Aprilia. Questo test avrà una durata di tre giorni e sarà seguito, nei giorni 5 e 6 febbraio, dal primo test collettivo della pre-stagione. Tutto lascia pensare che in questa occasione vedremo Marc Marquez, anche lui infortunato durante un allenamento con l’enduro lo scorso ottobre e che da allora non abbiamo ancora rivisto in sella alla sua MotoGP.