MotoGP | Red Bull Ring, Warm-Up: Bastianini prova a rialzare la testa

Il Warm-Up del Gran Premio d'Austria ha regalato una gradita sorpresa. Per quanto difficilmente possa essere rappresentativo dei reali valori in pista, vista la differenza di temperatura tra quella attuale e quella prevista per le 14, quando scatterà la gara, quello di questa mattina è stato il primo segnale di risveglio di Enea Bastianini.

Il pilota della Ducati ha fatto segnare il miglior tempo, fermando il cronometro sull'1'29"517. Una prestazione che, secondo i commenti della maggior parte dei piloti dopo la Sprint di ieri, sarà difficilmente ripetibile in gara oggi. Però "Bestia" aveva detto che questo weekend gli sarebbe servito soprattutto a cercare il feeling giusto con la sua Desmosedici GP e questo è un buon segnale, che va confermato tra qualche ora.

Interessante anche la prestazione delle Yamaha, perché Fabio Quartararo si è issato in seconda posizione, a soli 113 millesimi da Bastianini, anche se va detto che ha utilizzato la gomma soft al posteriore. Una soluzione che quasi certamente non rivedremo pomeriggio. Tra i migliori però c'è anche Franco Morbidelli, autore del sesto tempo a 395 millesimi.

Tra le due M1 si sono infilate poi la Ducati del Gresini Racing affidata ad Alex Marquez e le due Aprilia di Maverick Vinales ed Aleix Espargaro. Il pilota di Roses quindi si è confermato veloce ed oggi per lui sarà fondamentale sfruttare la prima fila con una partenza migliore di quella che ieri lo ha fatto finire nel bel mezzo della carambola della Sprint.

Continuando a scorrere la classifica, in settima posizione c'è la KTM di Brad Binder, che pure lui ha utilizzato una gomma soft. Così come il vincitore della Sprint Pecco Bagnaia, che si è accontentato del decimo tempo con un ritardo di mezzo secondo. Davanti al leader del Mondiale ci sono anche l'Aprilia RNF di Miguel Oliveira e l'altra Ducati di Marco Bezzecchi, che ha avuto buone indicazioni dal punto di vista fisico: le spalle, doloranti dopo l'incidente al via di ieri, non lo hanno infastidito più di tanto.

Ancora una volta attardate le Honda, perché la migliore delle RC213V è solamente in 12° posizione con Takaaki Nakagami, mentre per trovare quella di Marc Marquez bisogna addirittura scendere fino al 22° posto. Alle sue spalle c'è solo Jorge Martin, che di fatto non ha messo a referto un crono vero e proprio, provando più volte il percorso della long lap penalty, visto che oggi dovrà scontare una sanzione per essere stato considerato il responsabile del caos al via della Sprint.

Tra le altre cose, il portacolori del Prima Pramac Racing è anche caduto nel primo tentativo, finendo per attraversare pericolosamente la pista ed evidenziando un problema del percorso da affrontare per la penalità: questo infatti prevede un cambio di direzione che finisce appunto per riportare moto e pilota in mezzo alla pista in caso di scivolata. Un qualcosa di cui sicuramente si dovrà discutere in Safety Commission.