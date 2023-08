MotoGP | Red Bull Ring, Prove: Bezzecchi da record davanti a Vinales

Il Red Bull Ring è considerato una pista Ducati e si fa fatica a pensare il contrario se si va a vedere la classifica del secondo turno di prove del venerdì del Gran Premio d'Austria, quello che delinea i nomi dei dieci piloti che hanno accesso alla Q2, perché ben cinque di questi sono in sella ad una Desmosedici GP.

A cominciare da Marco Bezzecchi, che sembra essersi messo alle spalle la caduta di Silverstone perché ha iniziato il weekend di Spielberg decisamente con il piede giusto. Nonostante qualche goccia di pioggia caduta a circa 15 minuti dalla fine del turno, il portacolori della Mooney VR46 ha infatti infranto il record del saliscendi austriaco, firmando un 1'28"533 prima di andare a parcheggiare la sua Desmosedici GP rimasta a secco di benzina.

Tra i più veloci però c'è anche Pecco Bagnaia, alla fine terzo, che ha utilizzato per la prima volta il nuovo pacchetto aerodinamico della Ducati, con il quale era stato il primo a scendere sotto al muro dell'1'29" in questo fine settimana. Alla fine ha chiuso a 288 millesimi da Bezzecchi, ma va detto che non è riuscito a fare un ultimo time attack a causa della presenza di un paio di bandiere gialle.

Nelle prime posizione poi troviamo anche le due moto griffate Prima Pramac Racing, con Johann Zarco quinto che ha avuto la meglio per appena 91 millesimi sul compagno di squadra Jorge Martin, che per il momento non sembra troppo a suo agio su una pista che ama particolarmente, dove nel 2021 ha centrato la sua prima vittoria. L'ultima Ducati in Q2 invece è quella di Alex Marquez, ottavo per il Gresini Racing, che prosegue il trend positivo dopo il successo nella Sprint di Silverstone.

La pista austriaca ieri era stata definita come kryptonite per l'Aprilia da Aleix Espargaro, ma a quanto pare non lo è più per le RS-GP ed in particolare per Maverick Vinales. Il pilota di Roses è a sua volta sceso sotto al precedente record della pista, fermandosi a soli 44 millesimi dal primato di Bezzecchi. Ma nella top 10 e quindi in Q2 ci sono anche il compagno di box, settimo a mezzo secondo, e Miguel Oliveira, decimo con la moto della RNF Racing.

Dopo una FP1 molto complicata, hanno dato una scalata decisa alla classifica Brad Binder e la KTM, perché il sudafricano è riuscito a portare la RC16 in quarta posizione, con un ritardo di 330 millesimi. Sulla pista di casa però ci si aspettava di più dal marchio austriaco, che si ritrova con Jack Miller solamente 14° e con una prestazione in linea con quella di Pol Espargaro, che è solo alla seconda gara dopo tanti mesi di stop con la RC16 della GasGas Tech3.

Dopo un weekend difficilissimo a Silverstone, torna finalmente a sorridere Fabio Quartararo, perché il campione 2021 è riuscito a portare la sua Yamaha direttamente in Q2 con il nono tempo, per di più su una pista che sulla carta doveva essere piuttosto ostica per la M1.

Andando per esclusione, è facile capire che tra gli eliminati figura ancora una volta Marc Marquez, 13°. Questa volta l'otto volte campione del mondo, che sta utilizzando la nuova aerodinamica della Honda, aveva dato la sensazione di potersela giocare, ma si è visto rovinare un buon giro dall'ostacolo di Pol Espargaro, con l'ex compagno di box che è finito sotto investigazione per la cosa. Disastrosa invece la prova del suo compagno Joan Mir, che si ritrova ultimo, alle spalle anche di Iker Lecuona. Una prestazione non degna di un campione del mondo.

Purtroppo sono ben cinque i piloti italiani che domani mattina dovranno passare dalla Q1: il primo è Luca Marini, rimasto fuori dalla Q2 per appena 26 millesimi, che è tallonato dall'altra Ducati di Fabio Di Giannantonio. Solo 16° Enea Bastianini, che è anche incappato in una scivolata alla chicane e precede Franco Morbidelli. Il quadro dei nostri si completa poi con il 21° tempo dell'Aprilia della wild card Lorenzo Savadori.