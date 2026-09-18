MotoGP | Red Bull Ring, Prove: Acosta fa paura, Marquez e Martin a braccetto 4° e 5°. Solo 9° Bezzecchi

Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Martín: "Il braccio? Stamattina ero sicuro che non mi avrebbero operato, ora non più..."

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Martín: "Il braccio? Stamattina ero sicuro che non mi avrebbero operato, ora non più..."

Carrera Cup Italia | Misano, Voisin "nuota" meglio: "Pochi giri ma divertenti!"

Carrera Cup Italia
Carrera Cup Italia
MIsano 2
Carrera Cup Italia | Misano, Voisin "nuota" meglio: "Pochi giri ma divertenti!"

MotoGP | Marquez: "Acosta non è la nostra guerra, ma non lo escludo dalla lotta per il titolo"

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Marquez: "Acosta non è la nostra guerra, ma non lo escludo dalla lotta per il titolo"

La MotoGP prevede di introdurre dal 2027 due qualifiche ogni weekend, in stile F1

MotoGP
MotoGP
Austria
La MotoGP prevede di introdurre dal 2027 due qualifiche ogni weekend, in stile F1

MotoGP | Bagnaia sembra rassegnato: "Questo è il reale potenziale, al momento più di così non riesco a fare"

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Bagnaia sembra rassegnato: "Questo è il reale potenziale, al momento più di così non riesco a fare"

Carrera Cup Italia | Misano: spunta Voisin dalle libere bagnate

Carrera Cup Italia
Carrera Cup Italia
MIsano 2
Carrera Cup Italia | Misano: spunta Voisin dalle libere bagnate

MotoGP | Bezzecchi spiega: "Ho fatto casino con la bandiera rossa e il giro secco, ma è stata una buona giornata"

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Bezzecchi spiega: "Ho fatto casino con la bandiera rossa e il giro secco, ma è stata una buona giornata"

MotoGP | Acosta: "Sono contento, ma vedremo quanto miglioreranno Aprilia e Ducati"

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Acosta: "Sono contento, ma vedremo quanto miglioreranno Aprilia e Ducati"
Prove Libere
MotoGP Austria

MotoGP | Red Bull Ring, Prove: Acosta fa paura, Marquez e Martin a braccetto 4° e 5°. Solo 9° Bezzecchi

Sulla pista di casa della KTM, il pilota di Mazarron firma il record sembra il riferimento sia sul giro secco che sul passo, precedendo due sorprese come Aldeguer ed il rientrante Ogura. Seguono Marquez e Martin, separati solo da 18 millesimi tra loro. Per ora fa più fatica Bezzecchi, che è 9°. Continua a faticare tantissimo Bagnaia.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il prossimo anno lo attende la Ducati, ma Pedro Acosta vorrebbe conquistare la sua prima vittoria in MotoGP prima di congedarsi dalla KTM e il weekend del Gran Premio d'Austria sembra poter essere veramente la sua grande occasione.

Dopo essere stato il più veloce nella FP1, lo "Squalo di Mazarron" si è confermato al top anche nella sessione pomeridiana, polverizzando il record del Red Bull Ring in 1'25"508. Ad impressionare però non è tanto questo tempone, quanto il passo gara che ha mostrato in precedenza, quando viaggiava con un margine che a tratti ha sfiorato addirittura il mezzo secondo.

Quando è stato il momento del time attack invece la concorrenza è riuscita a rifarsi sotto, capitanata dalla Ducati di Fermin Aldeguer, che paga alla fine 127 millesimi. E' curioso quindi che la migliore delle Desmosedici GP sia la GP25 del Gresini Racing, ma non bisogna dimenticarsi che lo scorso anno il pilota di Murcia disputò una delle sue gare migliori proprio in Austria, contendendo la vittoria fino alla fine a Marc Marquez.

La sorpresa della giornata però è senza ombra di dubbio Ai Ogura, che al rientro dopo l'operazione al pollice sinistro è riuscito subito a piazzare l'Aprilia del Trackhouse Racing al terzo posto, chiudendo a soli 204 millesimi dal record di Acosta. Segno che l'infortunio non sembra essere un problema, ma anche che le due gare d'assenza non hanno influito sulla grande velocità del giapponese.

I due leader del Mondiale continuano a braccetto anche in questo fine settimana, perché sono in quarta ed in quinta posizione, separati tra loro da 18 millesimi. Se stamattina il più veloce dei due era stato Jorge Martin, nelle pre-qualifiche si sono invertiti i ruoli con Marc Marquez che occupa la quarta piazza con la sua Ducati e precede l'Aprilia del madrileno, che non sembra patire troppo dopo il problema di sindrome compartimentale accusato a Misano.

Dopo un inizio in salita, nel finale è riuscito ad avvicinarsi ai migliori anche Fabio Di Giannantonio, che ha portato in sesta piazza la Ducati della Pertamina Enduro VR46 con un tempo di 1'28"633, precedendo così un altro protagonista inatteso. Ora che è certo di lasciare la MotoGP a fine anno, Brad Binder si è regalato una bella zampata su una pista che lo ha visto trionfare nel 2021, piazzandosi settimo con la sua KTM.

Non è stato semplice prendersi la Q2 per Alex Marquez, che a poco più di 11 minuti dal termine ha anche provocato una bandiera rossa. Il pilota del Gresini Racing è uscito dalla curva 1 con la ruota anteriore sollevata e quando poi si è riappoggiata a terra lo ha fatto scivolare in maniera piuttosto rovinosa. Nonostante questo inconveniente, il più giovane dei fratelli di Cervera alla fine è risalito in sella, chiudendo ottavo in 1'28"702.

E' stato un venerdì più complicato del previsto quello di Marco Bezzecchi, che con la sua Aprilia non ha mai dato la sensazione di essere tra i più veloci, faticando soprattutto quando è stato il momento del passaggio alla gomma soft. Il riminese, infatti, non è andato oltre al nono tempo, staccato di 430 millesimi, che comunque vuol dire Q2 diretta ed è la cosa più importante alla fine della giornata di venerdì.

L'ultimo pass per il segmento decisivo della qualifica, a sorpresa, lo ha staccato Fabio Quartararo, che su una pista sulla carta decisamente poco adatta alla Yamaha si è infilato al decimo posto in 1'28"817, beffando per appena 4 millesimi Luca Marini. Dopo un'ottima FP1, le Honda infatti si sono ritrovate tutte relegate in Q1, con il pilota marchigiano che precede proprio Johann Zarco, caduto alla curva 4, e Diogo Moreira.

In una giornata in cui le KTM si sono messe in evidenza, dispiace vedere Enea Bastianini solamente in 14° posizione, anche se rispetto a stamani ha ridotto a 680 millesimi il gap nei confronti di Acosta. Continua ad essere molto complicata poi la situazione di Pecco Bagnaia, che anche oggi si ritrova solamente in 18° piazza, con quasi nove decimi di ritardo e alle spalle anche dell'altra Ducati Franco Morbidelli.

Stupisce anche vedere molto indietro Raul Fernandez, perché il pilota del Trackhouse Racing è sempre stato protagonista nelle ultime uscite, ma è addirittura in 19° posizione con la sua Aprilia. Da segnalare, infine, anche la caduta senza conseguenze che nel finale ha avuto per protagonista Jack Miller alla chicane 2A-2B.

La classifica delle Pre-Qualifiche

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 22

1'28.381

   177.105  
2 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 26

+0.127

1'28.508

 0.127 176.851  
3 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 25

+0.187

1'28.568

 0.060 176.732  
4 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 28

+0.204

1'28.585

 0.017 176.698  
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 30

+0.222

1'28.603

 0.018 176.662  
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 26

+0.252

1'28.633

 0.030 176.602  
7 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 25

+0.269

1'28.650

 0.017 176.568  
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 24

+0.321

1'28.702

 0.052 176.465  
9 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 26

+0.430

1'28.811

 0.109 176.248  
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 26

+0.436

1'28.817

 0.006 176.236  
11 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 26

+0.440

1'28.821

 0.004 176.228  
12 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 21

+0.484

1'28.865

 0.044 176.141  
13 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 26

+0.558

1'28.939

 0.074 175.994  
14 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 27

+0.680

1'29.061

 0.122 175.753  
15 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 26

+0.710

1'29.091

 0.030 175.694  
16 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 22

+0.720

1'29.101

 0.010 175.674  
17 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 27

+0.810

1'29.191

 0.090 175.497  
18 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 26

+0.885

1'29.266

 0.075 175.350  
19 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+0.949

1'29.330

 0.064 175.224  
20 Japan T. Nakagami Honda HRC 30 Honda 28

+1.215

1'29.596

 0.266 174.704  
21 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 23

+1.568

1'29.949

 0.353 174.018  
22 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 27

+1.601

1'29.982

 0.033 173.954  
Guarda i risultati completi

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Red Bull Ring, Libere 1: Acosta guida la doppietta casalinga delle KTM
Prossimo Articolo MotoGP | Acosta: "Sono contento, ma vedremo quanto miglioreranno Aprilia e Ducati"

Top Comments
More from
Matteo Nugnes

MotoGP | Bagnaia sembra rassegnato: "Questo è il reale potenziale, al momento più di così non riesco a fare"

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Bagnaia sembra rassegnato: "Questo è il reale potenziale, al momento più di così non riesco a fare"

MotoGP | Red Bull Ring, Libere 1: Acosta guida la doppietta casalinga delle KTM

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Red Bull Ring, Libere 1: Acosta guida la doppietta casalinga delle KTM

MotoGP | Bezzecchi: "Ho imparato qualcosa da ogni errore, ma il difficile è metterlo in pratica"

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Bezzecchi: "Ho imparato qualcosa da ogni errore, ma il difficile è metterlo in pratica"
More from
Marc Marquez

MotoGP | Marquez: "Acosta non è la nostra guerra, ma non lo escludo dalla lotta per il titolo"

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Marquez: "Acosta non è la nostra guerra, ma non lo escludo dalla lotta per il titolo"

MotoGP | Marquez: "Ho sofferto, ma ora sto iniziando a divertirmi"

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Marquez: "Ho sofferto, ma ora sto iniziando a divertirmi"

MotoGP | "Questo è il mio sogno, è rosso!": l'euforia di Tardozzi e Márquez in Inside Ducati di Misano

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | "Questo è il mio sogno, è rosso!": l'euforia di Tardozzi e Márquez in Inside Ducati di Misano
More from
Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP | Acosta: "Sono contento, ma vedremo quanto miglioreranno Aprilia e Ducati"

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Acosta: "Sono contento, ma vedremo quanto miglioreranno Aprilia e Ducati"

MotoGP | Pedrosa consiglia Bagnaia: "Deve concentrarsi sulla guida e smettere di pensare ai risultati"

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Pedrosa consiglia Bagnaia: "Deve concentrarsi sulla guida e smettere di pensare ai risultati"

MotoGP | Alex Marquez fa il dito medio ad Acosta a Misano, ma poi si scusa: "Ho perso la testa"

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Alex Marquez fa il dito medio ad Acosta a Misano, ma poi si scusa: "Ho perso la testa"

Ultime notizie

MotoGP | Martín: "Il braccio? Stamattina ero sicuro che non mi avrebbero operato, ora non più..."

MotoGP
MtGP MotoGP
Austria
MotoGP | Martín: "Il braccio? Stamattina ero sicuro che non mi avrebbero operato, ora non più..."

Carrera Cup Italia | Misano, Voisin "nuota" meglio: "Pochi giri ma divertenti!"

Carrera Cup Italia
PCCI Carrera Cup Italia
MIsano 2
Carrera Cup Italia | Misano, Voisin "nuota" meglio: "Pochi giri ma divertenti!"

MotoGP | Marquez: "Acosta non è la nostra guerra, ma non lo escludo dalla lotta per il titolo"

MotoGP
MtGP MotoGP
Austria
MotoGP | Marquez: "Acosta non è la nostra guerra, ma non lo escludo dalla lotta per il titolo"

La MotoGP prevede di introdurre dal 2027 due qualifiche ogni weekend, in stile F1

MotoGP
MtGP MotoGP
Austria
La MotoGP prevede di introdurre dal 2027 due qualifiche ogni weekend, in stile F1