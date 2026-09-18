MotoGP | Red Bull Ring, Prove: Acosta fa paura, Marquez e Martin a braccetto 4° e 5°. Solo 9° Bezzecchi

Il prossimo anno lo attende la Ducati, ma Pedro Acosta vorrebbe conquistare la sua prima vittoria in MotoGP prima di congedarsi dalla KTM e il weekend del Gran Premio d'Austria sembra poter essere veramente la sua grande occasione.

Dopo essere stato il più veloce nella FP1, lo "Squalo di Mazarron" si è confermato al top anche nella sessione pomeridiana, polverizzando il record del Red Bull Ring in 1'25"508. Ad impressionare però non è tanto questo tempone, quanto il passo gara che ha mostrato in precedenza, quando viaggiava con un margine che a tratti ha sfiorato addirittura il mezzo secondo.

Quando è stato il momento del time attack invece la concorrenza è riuscita a rifarsi sotto, capitanata dalla Ducati di Fermin Aldeguer, che paga alla fine 127 millesimi. E' curioso quindi che la migliore delle Desmosedici GP sia la GP25 del Gresini Racing, ma non bisogna dimenticarsi che lo scorso anno il pilota di Murcia disputò una delle sue gare migliori proprio in Austria, contendendo la vittoria fino alla fine a Marc Marquez.

La sorpresa della giornata però è senza ombra di dubbio Ai Ogura, che al rientro dopo l'operazione al pollice sinistro è riuscito subito a piazzare l'Aprilia del Trackhouse Racing al terzo posto, chiudendo a soli 204 millesimi dal record di Acosta. Segno che l'infortunio non sembra essere un problema, ma anche che le due gare d'assenza non hanno influito sulla grande velocità del giapponese.

I due leader del Mondiale continuano a braccetto anche in questo fine settimana, perché sono in quarta ed in quinta posizione, separati tra loro da 18 millesimi. Se stamattina il più veloce dei due era stato Jorge Martin, nelle pre-qualifiche si sono invertiti i ruoli con Marc Marquez che occupa la quarta piazza con la sua Ducati e precede l'Aprilia del madrileno, che non sembra patire troppo dopo il problema di sindrome compartimentale accusato a Misano.

Dopo un inizio in salita, nel finale è riuscito ad avvicinarsi ai migliori anche Fabio Di Giannantonio, che ha portato in sesta piazza la Ducati della Pertamina Enduro VR46 con un tempo di 1'28"633, precedendo così un altro protagonista inatteso. Ora che è certo di lasciare la MotoGP a fine anno, Brad Binder si è regalato una bella zampata su una pista che lo ha visto trionfare nel 2021, piazzandosi settimo con la sua KTM.

Non è stato semplice prendersi la Q2 per Alex Marquez, che a poco più di 11 minuti dal termine ha anche provocato una bandiera rossa. Il pilota del Gresini Racing è uscito dalla curva 1 con la ruota anteriore sollevata e quando poi si è riappoggiata a terra lo ha fatto scivolare in maniera piuttosto rovinosa. Nonostante questo inconveniente, il più giovane dei fratelli di Cervera alla fine è risalito in sella, chiudendo ottavo in 1'28"702.

E' stato un venerdì più complicato del previsto quello di Marco Bezzecchi, che con la sua Aprilia non ha mai dato la sensazione di essere tra i più veloci, faticando soprattutto quando è stato il momento del passaggio alla gomma soft. Il riminese, infatti, non è andato oltre al nono tempo, staccato di 430 millesimi, che comunque vuol dire Q2 diretta ed è la cosa più importante alla fine della giornata di venerdì.

L'ultimo pass per il segmento decisivo della qualifica, a sorpresa, lo ha staccato Fabio Quartararo, che su una pista sulla carta decisamente poco adatta alla Yamaha si è infilato al decimo posto in 1'28"817, beffando per appena 4 millesimi Luca Marini. Dopo un'ottima FP1, le Honda infatti si sono ritrovate tutte relegate in Q1, con il pilota marchigiano che precede proprio Johann Zarco, caduto alla curva 4, e Diogo Moreira.

In una giornata in cui le KTM si sono messe in evidenza, dispiace vedere Enea Bastianini solamente in 14° posizione, anche se rispetto a stamani ha ridotto a 680 millesimi il gap nei confronti di Acosta. Continua ad essere molto complicata poi la situazione di Pecco Bagnaia, che anche oggi si ritrova solamente in 18° piazza, con quasi nove decimi di ritardo e alle spalle anche dell'altra Ducati Franco Morbidelli.

Stupisce anche vedere molto indietro Raul Fernandez, perché il pilota del Trackhouse Racing è sempre stato protagonista nelle ultime uscite, ma è addirittura in 19° posizione con la sua Aprilia. Da segnalare, infine, anche la caduta senza conseguenze che nel finale ha avuto per protagonista Jack Miller alla chicane 2A-2B.