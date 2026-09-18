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MotoGP | Red Bull Ring, Libere 1: Acosta guida la doppietta casalinga delle KTM

Lo spagnolo brilla sia sul giro secco che sul passo e precede Pol Espargaró, che però risale con la gomma nuova. Dopo un problema tecnico, Martin porta l'Aprilia al terzo posto, giusto davanti alla Ducati del leader Marc Marquez, mentre Bezzecchi è sesto. Bene la Honda, con tre moto nella top 10, mentre sono attardate le altre Desmosedici GP.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il weekend di casa è iniziato alla grande per la KTM, che ha piazzato due delle sue RC16 davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria, con un Pedro Acosta che è parso davvero a proprio agio sui saliscendi del Red Bull Ring.

Lo "Squalo di Mazarron" è stato il solo a scendere sotto al muro dell'1'30" con un crono di 1'29"851, ma ad impressionare è la capacità che ha avuto di martellare sull'1'30" basso fino alla fine di un turno che ha portato a termine con lo stesso set di gomme con cui l'aveva cominciato.

A completare l'1-2 della Casa di Mattighofen è stato Pol Espargaró, chiamato per l'ennesima volta a sostituire l'infortunato Maverick Vinales sulla moto del team Tech3, che è riuscito a scalare la classifica dopo una scivolata senza conseguenze alla curva 4. Ad onor del vero, il pilota di Granollers ha firmato il suo 1'30"084 montando due gomme nuove, ma resta il fatto che era dal GP di Catalogna dello scorso anno che la KTM non metteva due moto davanti a tutti in una sessione.

A seguire, in terza ed in quarta posizione, ci sono i due battistrada della classifica iridata. Nonostante un problema tecnico non ancora identificato, che lo ha costretto a parcheggiare la sua Aprilia a bordo pista ad inizio turno, Jorge Martin alla fine si è arrampicato fino al terzo posto, seppur distanziato di oltre tre decimi con il suo 1'30"159. Il madrileno ogni tanto scuoteva il braccio destro, quello su cui ha subito il problema di sindrome compartimentale a Misano, ma per il momento sembra tutto sotto controllo.

Appena 27 millesimi più indietro c'è Marc Marquez, che quindi marca da vicino il suo rivale, ma è parso onestamente meno incisivo rispetto alle ultime uscite. Anzi, stupisce che in generale abbiano faticato le Ducati su una pista che storicamente è sempre stata un feudo della Casa di Borgo Panigale. Oltre a quella con il #93, infatti, nella top 10 c'è solo l'altra Desmosedici GP di Alex Marquez, ottavo a 631 millesimi, che nel finale ha dovuto fare i conti anche con il cedimento della sua carena, che lo ha costretto a rientrare anzitempo.

E' poco più indietro rispetto ai due battistrada invece Marco Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia, che deve riscattare la scivolata di Misano, occupa la sesta posizione, staccato di poco più di mezzo secondo. Va detto però che il suo 1'30"384 lo ha realizzato montando una gomma soft nuova all'anteriore nell'ultimo run. Nella sua scia, appena pochi millesimi più indietro, c'è l'altra RS-GP con i colori Trackhouse affidata a Raul Fernandez.

Le KTM al top però non sono state la sola sorpresa di questa FP1, perché la Honda ha infilato ben tre moto nella top 10. La migliore delle RC213V è stata quella di Johann Zarco, autore del quinto tempo a 513 millesimi, ma in nona ed in decima posizione troviamo poi anche Diogo Moreira e Luca Marini, con il brasiliano del Team LCR che però ha montato due gomme nuove nel finale. Peccato quindi che Joan Mir non possa essere della partita, essendo ancora alle prese con il malessere fisico che lo ha costretto al ritiro a Misano, perché il collaudatore Takaaki Nakagami non è andato oltre al 20° tempo.

Come detto, tolte quelle dei due fratelli Marquez, le altre Ducati sono tutte particolarmente attardate. Bisogna scendere al 12° posto per trovare quella di un Fabio Di Giannantonio che dopo la pausa estiva sembra aver perso un po' il bandolo della matassa. 16° tempo invece per Franco Morbidelli, con Pecco Bagnaia che prosegue il suo momento difficile in 18° piazza. Tra le altre cose, stamani il piemontese ha avuto modo di provare il sistema radio bidirezionale, quindi sarà interessante sentire i suoi commenti in questo senso.

Per completare il quadro degli italiani, poco più avanti troviamo Enea Bastianini, che ha faticato parecchio rispetto alle altre KTM e infatti si ritrova ad un secondo da Acosta. E' 13° invece la migliore delle Yamaha, che è stata quella di Jack Miller in 1'30"694. Bisogna scendere al 15° invece per trovare Fabio Quartararo, con in coda al gruppo un Toprak Razgatlioglu in grande difficoltà, che si ritrova ad oltre un secondo dal penultimo.

Bisogna registrare anche il ritorno in pista di Ai Ogura dopo l'operazione al pollice sinistro infortunato durante la pausa estiva. Il giapponese dell'Aprilia Trackhouse ha avuto un approccio molto prudente, completando una ventina di giri, ma accontentandosi del 19° tempo, staccato di 1"4 dalla vetta.

La classifica della FP1

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 19

1'29.851

   174.208 314
2 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 17

+0.233

1'30.084

 0.233 173.757 315
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 20

+0.308

1'30.159

 0.075 173.613 314
4 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 20

+0.335

1'30.186

 0.027 173.561 314
5 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 19

+0.513

1'30.364

 0.178 173.219 314
6 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 19

+0.533

1'30.384

 0.020 173.181 314
7 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 19

+0.566

1'30.417

 0.033 173.117 311
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 17

+0.631

1'30.482

 0.065 172.993 317
9 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 19

+0.669

1'30.520

 0.038 172.920 314
10 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 19

+0.680

1'30.531

 0.011 172.899 314
11 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 19

+0.709

1'30.560

 0.029 172.844 310
12 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 19

+0.800

1'30.651

 0.091 172.671 315
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 18

+0.843

1'30.694

 0.043 172.589 310
14 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+0.861

1'30.712

 0.018 172.554 317
15 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 18

+0.921

1'30.772

 0.060 172.440 306
16 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 17

+0.997

1'30.848

 0.076 172.296 309
17 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 20

+1.010

1'30.861

 0.013 172.271 318
18 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 20

+1.122

1'30.973

 0.112 172.059 313
19 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 22

+1.404

1'31.255

 0.282 171.528 315
20 Japan T. Nakagami Honda HRC 30 Honda 17

+1.438

1'31.289

 0.034 171.464 311
21 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 18

+1.487

1'31.338

 0.049 171.372 309
22 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 22

+2.512

1'32.363

 1.025 169.470 307
Guarda i risultati completi

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