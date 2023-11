MotoGP | Razlan Razali annuncia l’addio al team RNF

Il già movimentato weekend dell'ultimo Gran Premio della stagione MotoGP ha visto un nuovo colpo di scena nel paddock di Valencia: Razlan Razali lascerà il team RNF. Il malese ha rivelato che lascerà la guida della squadra, in un contesto di speculazioni che hanno accompagnato il futuro della squadra per diversi giorni. Si dice che la squadra si trovi in difficoltà finanziarie e sia sul punto di perdere il suo azionista di maggioranza.

Il team RNF occupa due posti sulla griglia della MotoGP dallo scorso anno, essendo subentrato al Sepang Racing Team quando la struttura originaria ha dovuto reinventarsi dopo l'inaspettato addio di Petronas. Il team SRT ha ottenuto grandi risultati in pochi anni e non poteva chiudere bruscamente. Il programma, iniziato in Malesia, ha dato vita a un team di punta nella categoria Moto2 (a cui ha partecipato, tra gli altri, Johann Zarco), poi in Moto3, prima di approdare in MotoGP. Nel 2019, SRT è diventato il nuovo team satellite della Yamaha, con Franco Morbidelli e il debuttante Fabio Quartararo tra le sue fila.

La stagione 2019 passerà agli annali come quella dell’esplosione del talento del francese, presto proiettato verso il team ufficiale Yamaha e poi verso il titolo. Allo stesso tempo, Morbidelli ha contribuito in modo determinante al successo del team SRT, riuscendo a lottare per il titolo nel 2020 e chiudendo il campionato da vice-campione del mondo. Sempre in SRT, Valentino Rossi ha concluso la sua carriera motociclistica nel 2021.

Nel 2022, quando Andrea Dovizioso ha disputato il suo ultimo Gran Premio con la squadra malese, lo schieramento era cambiato. L'abbandono di Petronas aveva spinto Razlan Razali a creare una nuova società ed è stato sotto l'identità di RNF che è stato scritto il resto della storia, che è ancora in evoluzione, dal momento che un ulteriore importante cambiamento è avvenuto quando il team ha lasciato la Yamaha per diventare satellite dell'Aprilia dal 2023.

Mentre attendiamo diverse conferme, un importante cambiamento è in arrivo, Razlan Razali ha annunciato che non farà più parte dell'avventura. "È stato un viaggio incredibile, l'opportunità di una vita di guidare e possedere un team di MotoGP nel Campionato del Mondo", ha scritto il proprietario del team sui suoi profili social. "Sappiamo cosa significa vincere e soprattutto perdere. Ho lavorato con alcuni dei più incredibili membri del team provenienti da tutto il mondo. Abbiamo scoperto un Campione del Mondo in Fabio, abbiamo sfiorato il titolo con Frankie, abbiamo avuto il GOAT Vale, la leggenda della MotoGP Dovi, abbiamo corso il rischio di far correre Darryn Binder e infine abbiamo avuto il dentista più veloce del mondo, Miguel, e un campione in divenire, Raúl".

“La squadra è stata la mia famiglia, la mia seconda casa e dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto e di ciò che siamo diventati". Cosa ci aspetta? Sarà un inizio nuovo e diverso, che affronterò con il massimo incoraggiamento ed entusiasmo. Forza, team!", conclude la didascalia del post di Razali.

Dopo i successi ottenuti sotto il nome SRT e una stagione già difficile l'anno scorso, il team RNF sta concludendo un anno che dal punto di vista sportivo ha messo alla prova. Miguel Oliveira, su cui si riponevano grandi speranze, si è infortunato più volte, fin dall'inizio della stagione e ancora oggi è costretto a saltare l’ultima gara a Valencia. Anche Raúl Fernández ha sofferto di problemi fisici all'inizio della stagione e non è ancora riuscito a lasciare il segno nel campo ultra-competitivo della MotoGP. In sella a un'Aprilia dello scorso anno, il miglior risultato dello spagnolo è l'ottavo posto a Misano. Oliveira ha all'attivo tre piazzamenti in top 5, ma la formazione RNF è solo ottava tra le 11 squadre in gara, davanti a Honda e Tech3.