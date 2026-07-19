MotoGP | Razgatlioglu spiega la sua sofferenza al Sachsenring: "Il peggior fine settimana per me"

Toprak Razgatlioglu ha vissuto un'autentica delusione nel Gran Premio di Germania di MotoGP. Il circuito del Sachsenring ha posto una nuova sfida al pilota del Prima Pramac Racing, poiché obbligava a preservare gli pneumatici nelle lunghe curve a sinistra. In difficoltà con le gomme Michelin, molto diverse dalle Pirelli che conosceva in SBK, Razgatlioglu è rimasto staccato rispetto agli altri rappresentanti della Yamaha.

Il turco ha trascorso gran parte della gara lunga lottando con Cal Crutchlow, che non ha una velocità particolarmente esaltante mentre sostituisce Johann Zarco nel sulla Honda del Team LCR, e Maverick Vinales, che ha vissuto uno dei suoi peggiori weekend nella classe regina. Alla fine, il tre volte campione Superbike ha ottenuto una modesta 15° posizione, l'ultima, a 38 secondi dal vincitore, dopo quella che probabilmente è stata la sua gara più difficile in MotoGP.

"Non mi sono divertito in gara, perché bisognava gestire lo pneumatico, non faceva che pattinare", ha spiegato Razgatlioglu. "È molto difficile. Non mi sono davvero divertito questo weekend. Ho fatto tutto il possibile perché è stata una gara lunga molto difficile. Perdevo molto tempo nelle stesse curve e non sono progredito".

"In gara, all'inizio ho solo cercato di seguire Alex Rins, ma poi ho commesso un piccolo errore e il mio riferimento se n'era andato. Mi sono ritrovato da solo. Alla fine ero solo contento che il weekend fosse finito!".

"Non è stato facile gestire gli pneumatici, servivano buoni assetti, una moto che girasse bene…", ha elencato il #07. "Servivano molte cose. Non ero rilassato sulla moto. Non ero neanche molto bravo nel secondo settore, e la moto non mi aiutava davvero. Non ha fatto che peggiorare. Io ho fatto tutto il possibile".

Toprak Razgatlioglu Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ho chiuso 15°, ultimo, perché altri piloti sono caduti. È stato davvero il peggior weekend per me, ma ho imparato cose, va bene in vista dell'anno prossimo. Nel 2027, quando verrò al Sachsenring, saprò già di cosa avrò bisogno, e questo è positivo. È l'unico elemento positivo. Non mi sono divertito questo weekend, soprattutto in gara".

Difficoltà che Razgatlioglu non si aspettava

Fabio Quartararo parla regolarmente delle difficoltà nel trovare grip con la Yamaha, e Razgatlioglu lo ha sperimentato in proporzioni che non immaginava sulla pista tedesca. È rimasto molto sorpreso nel vedere ciò che Cal Crutchlow poteva fare con la Honda.

"Non me lo aspettavo affatto. È la cosa più dura per me. Non mi sarei mai aspettato di finire in questa posizione, in questa gara. Sono rimasto sorpreso quando Cal mi ha superato, perché girava con più grip di me. Ero davvero sorpreso".

"Ho provato a seguirlo, ma era difficile. L'ho superato, ma è stato nel momento in cui ha avuto un calo per degrado; prima era impossibile. Ero davvero sorpreso girando con lui, il suo grip è completamente diverso da quello della mia moto".

"Grazie a Yamaha perché fanno tutto il possibile. Tutti hanno lavorato ogni giorno, ma non siamo progrediti. Non ci sono riuscito nel secondo settore. È molto difficile per me. Per questo dico che è stato il peggior weekend per me, perché sto già iniziando a capire gli pneumatici e la moto".

Toprak Razgatlioglu Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Uno dei pochi motivi di soddisfazione è che i suoi tifosi erano presenti in massa al Sachsenring, anche se si è sentito frustrato per aver offerto loro una prestazione così deludente: "Ho visto molte bandiere turche, questo mi ha motivato! Sono davvero triste, perché non ho dato loro un buon risultato. Vengono a sostenermi, ma chiudo 15°".

"Ok, mi sostengono ancora, ma cerco sempre di restituire loro qualcosa, perché vengono a fare il tifo per me. Sono più felice se offro loro un buon risultato. Ma è molto difficile per me. Vedremo l'anno prossimo", ha concluso.