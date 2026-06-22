MotoGP | Razgatlioglu sa che "le aspettative sono alte" per il suo test con le gomme Pirelli

C'è da scommettere che Toprak Razgatlioglu sia saltato giù dal letto questa mattina, tanta era l'impazienza per ciò che lo attendeva questo lunedì. Dopo nove Gran Premi con gli pneumatici Michelin che continuano a creargli difficoltà, oggi il turco partecipa al test organizzato a Brno con i pneumatici Pirelli per la prossima stagione, attualmente in fase di sviluppo.

Lui che conta i mesi prima di poter ritrovare il suo produttore preferito, quando prenderà il posto del marchio francese, figura nella lista dei partecipanti insieme ad altri 11 piloti. La sua competenza è molto attesa, sapendo che Pirelli ha annunciato l'intenzione di basarsi sui commenti che gli verranno fatti per affinare la sua gamma di prodotti prima del suo ingresso in gara.

Yamaha ha fatto ricorso a Razgatlioglu oltre che al suo collaudatore Augusto Fernandez, che possiede una breve esperienza con i pneumatici Pirelli grazie al suo passaggio in SBK. Tra gli altri partecipanti, Fermín Aldeguer, schierato da Ducati, ha già corso anche lui con Pirelli, in Moto2.

Razgatlioglu ha corso per più di dieci anni con questo marchio di pneumatici, vincendo in particolare la Superstock 600 a livello europeo e poi tre titoli di campione del mondo Superbike. Ha tuttavia ricordato che questo lunedì non saranno gli pneumatici a fare tutto. Perché il test organizzato a porte chiuse vede anche protagoniste le MotoGP da 850cc attualmente in fase di sviluppo e, viste le attuali difficoltà di Yamaha, il turco non sapeva davvero cosa aspettarsi prima di lanciarsi.

"Sapete, serve anche un buon pacchetto. I pneumatici Pirelli non bastano. Vedremo. Sono entusiasta di questa prospettiva, ma prima devo guidare la moto per capire. Le Pirelli sono una buona cosa, ma prima devo guidare la moto", spiegava durante il fine settimana.

"Le aspettative sono alte, ma vedremo. Non sono sicuro che i pneumatici Pirelli cambino qualcosa da soli. OK, forse saranno più sicuri, forse ci si sentirà meglio con l'anteriore o il posteriore, ma serve un buon pacchetto".

"Vedremo una volta che avrò girato", sottolineava alla fine del Gran Premio, "perché non ho ancora nemmeno visto la moto, quindi non è facile dire qualsiasi cosa. Penso che sarà meglio parlarne dopo il test".

Toprak Razgatlioglu teste aujourd'hui les pneus Pirelli pour le MotoGP et la Yamaha de 850cc. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Il suo programma si annunciava comunque intenso, con già da questa mattina una lunga serie di giri nel suo programma di lavoro. "Va bene, sono contento, ma sarà una giornata molto intensa. Ho visto il programma e a quanto pare farò molti giri. Faremo anche una simulazione di Sprint", ha rivelato il pilota del Prima Pramac Racing, 14° nella gara di domenica.

"Non so perché, ma la faremo subito. Eppure, sono stanco, ho spinto al massimo negli ultimi dieci giri! Ma va bene, è una buona cosa. Forse mi piaceranno subito gli pneumatici Pirelli domani. Poi, bisognerà vedere cosa ne sarà del motore 850cc, spero che rappresenti un grande progresso".

In che misura questa parentesi con pneumatici diversi può turbarlo nel pieno della stagione? "Penso che se si passa da Michelin a Pirelli, ci si adatti facilmente", ha anticipato. Ma Razgatlioglu ha aggiunto comunque, ridendo: "Il problema più grande è che guiderò tutto il giorno con Pirelli, ma poi andremo ad Assen e ricominceremo a guidare con Michelin. Sarà difficile!".