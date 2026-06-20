MotoGP | Razgatlioglu penalizzato per l'impeding a Bastianini: scivola ultimo sulla griglia del GP

Jorge Martin non sarà l'unico pilota che inizierà la gara lunga del Gran Premio di Repubblica Ceca di MotoGP con una penalità. Il pilota dell'Aprilia dovrà scontare una doppia long lap penalty per l'incidente che ha provocato al via della gara del Balaton Park di due settimane fa, ma oggi sotto alla lente d'ingrandimento dello Stewards Panel è finito Toprak Razgatlioglu.

Il pilota della Yamaha Pramac è stato messo sotto investigazione nelle fasi conclusive della Q1 di Brno, perché alla curva 10 procedeva lentamente in traiettoria ed ha finito per rovinare l'ultimo tentativo di Enea Bastianini, che si è subito lamentato piuttosto vistosamente. Del resto, il pilota della KTM Tech3 ha visto andare in fumo così l'ultima occasione per provare a superare il taglio ed entrare in Q2 e dovrà quindi scattare 17° nelle due gare di questo fine settimana sul saliscendi ceco.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Circa un'ora dopo la conclusione delle qualifiche è arrivato il verdetto dei commissari guidati da Simon Crafar, anche se era già abbastanza scontato. Il turco è stato infatti ritenuto colpevole di aver ostacolato il riminese e per questo è stato sanzionato con un arretramento di tre posizioni sulla griglia di partenza della gara lunga di domani.

Ad onor del vero, il tre volte iridato della Superbike ne perderà una sola di posizione, visto che in qualifica non è andato oltre al 21° tempo. Questo vuol dire che ad approfittare della sua sanzione sarà solamente Cal Crutchlow, che ancora una volta sostituisce l'infortunato Johann Zarco sulla Honda del Team LCR.