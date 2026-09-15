MotoGP | Razgatlioglu dai due volti: ecco dove è cresciuto e dove deve migliorare il talento turco di Pramac

Superata da qualche gara la metà della stagione 2026 di MotoGP, Toprak Razgatlioglu ha iniziato a far vedere cose interessanti, sebbene non siano quasi mai al centro dell'attenzione per via del mezzo che ha a disposizione.

L'adattamento alla MotoGP è stato quasi traumatico per il pluri campione della Superbike. Toprak si è trovato a lottare per le parti meno nobili della classifica dopo anni in cui ha invece fatto il bello e il cattivo tempo nella classe regina delle moto derivate di serie, da stella indiscussa.

La Yamaha M1 che ha a disposizione è un vero e proprio cantiere aperto, perché diverse scelte - anche di motore - non sono altro che la base di quello che sarà la 850cc che farà il suo esordio la prossima stagione. L'adattamento di Razgatlioglu alla categoria non è stato immediato, e ancora oggi ha alcune cose da limare in vista della prossima stagione.

"Sai, mi piace di più il periodo passato in Superbike, perché sono sempre stato davanti, è la normalità per me. Adesso non mi sto divertendo molto, perché continuo a lottare, soprattutto sul rettilineo: la moto non è abbastanza veloce e in curva stiamo semplicemente spingendo al massimo. Ogni giro, e anche in gara, sai, siamo sempre lì a lottare per il distacco che abbiamo dagli avversari", ha detto il turco nel debrief di Misano Adriatico.

Sul rettilineo gli avversari creano un distacco, mentre in ogni curva spingiamo sulla moto per recuperarlo. La gara è sempre così, sai, ed è dura. Non riesco a superare nessuno. Recupero, poi di nuovo perdo terreno, recupero ancora... sai, ogni giro è così. Alla fine la gomma anteriore cala".

"Soprattutto nelle curve a destra non è facile fermare la moto, perché da lì cominciano tanti problemi. Perché penso, sai, che il mio grande vantaggio sia in frenata: li recupero proprio lì. Non sul rettilineo, perché sul rettilineo non riesco a stare con gli altri, visto che continuano sempre a guadagnare terreno".

"Alla fine, anche giro dopo giro, seguendo il pilota davanti, la gomma anteriore raggiunge una temperatura sempre più alta. E inizia a bloccarsi e a chiudersi. Cerco comunque di mantenere un ritmo forte, ma ho fatto del mio meglio e alla fine ho concluso 12esimo".

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto di: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Il passo gara mostrato da Razgatlioglu a Misano Adriatico è stato molto buono, tanto da essere comparabile con i piloti che hanno concluso anche un paio di posizioni davanti a lui. Per esempio, Fabio Quartararo. C'è però un problema. Se il passo gara è stato di buon livello e lascia intravedere passi avanti sostanziali, la qualifica rimane un problema. Così come un problema è superare quando si ha un gap importante di prestazione sui rettilinei nei confronti dei rivali. Yamaha ha mostrato che con il V4 ha buono spunto a marce basse, mentre manca ancora in modo significativo dalla quinta marcia in su.

"Il ritmo è stato impressionante. Sono sorpreso anch’io, perché dopo metà gara ho iniziato a girare in 1'31". E questo è davvero impressionante, sono sorpreso anch’io, perché ho fatto 1'31"770 (appena 6 centesimi più lento del miglior crono di Quartararo, ndr), che è il mio miglior giro di questo weekend. L’ho fatto in gara; in qualifica avevo fatto 1'31". Questo per me è positivo e, inoltre, sai, abbiamo raggiunto Fabio. E ok, non l’ho sorpassato, perché ero già al limite".

"Ma il ritmo era molto simile a quello di Fabio, e questo per me è positivo, perché abbiamo fatto un grande passo avanti. L’unico grande problema è che parto ultimo. Se fossi partito 12°, 10° o magari 13°, per me sarebbe stato forse facile rimanere nella top 10. Se fossi partito un po’ più avanti, forse avrei finito la gara nella top 10. Ma per me la cosa più importante è qualificarmi bene".

Razgatlioglu non ha ancora trovato il modo giusto per sfruttare la gomma da qualifica. In gara il passo c'è, ma quando si parte così indietro le cose si fanno sempre più difficili e, in una MotoGP così competitiva, rimontare risulta arduo.

"Sto cercando di fare il miglior tempo possibile con la gomma morbida, ma il tempo sul giro non arriva. Questo è il mio problema più grande e ne sto già parlando con il team. In Austria ci concentreremo molto sul venerdì per migliorare questo aspetto, perché normalmente il venerdì non sono particolarmente forte".

"Stiamo cercando di lavorare di più e in qualifica proveremo a ottenere una posizione migliore. Magari 18°, magari 16°, 15°, non so quale posizione, ma ho bisogno di partire un po’ più avanti. Se parto un po’ più avanti, forse posso fare una gara molto migliore. Perché ho il ritmo, lo abbiamo visto anche oggi, ma non è sufficiente per la top 10. Il mio ritmo è da top 10, ma non riesco a sorpassare. Qui è impossibile sorpassare, ci sono solo una o due curve dove si può fare".

"Comunque, per me è stata una gara positiva, soprattutto oggi (nella gara lunga di Misano, ndr), perché sono migliorato molto. Ho visto il ritmo, soprattutto dopo metà gara. Abbiamo avuto un ritmo davvero forte e questo per me è positivo. Comunque, vedremo in Austria. Dopo tanti anni tornerò a correre lì. Per me sarà difficile, perché l’ultima volta che ho corso lì era con la Rookies Cup".