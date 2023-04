MotoGP | Razali non si nasconde: RNF vuole il podio con Aprilia

Carica lettore audio

Il team RNF Aprilia ha iniziato la stagione MotoGP 2023 con grandi aspettative e buone sensazioni. Nella gara di apertura, il Gran Premio del Portogallo, queste aspettative sono state per certi versi superate. Ma poi è arrivata una brutta battuta d'arresto sotto forma di un infortunio a Miguel Oliveira.

Data la sua esperienza, non sorprende che Razlan Razali abbia fissato un obiettivo più alto per Oliveira che per il compagno di squadra Raul Fernandez, che per il momento non ha lasciato il segno. Il team manager ritiene che, una volta recuperato completamente, il portoghese sarà in grado di lottare regolarmente per il podio.

"Abbiamo affrontato la prima gara della stagione con molto entusiasmo", ha spiegato Razali al sito ufficiale MotoGP.com, "Ci siamo sentiti come se fossimo rinati.

La forma attuale della squadra ricorda internamente il percorso del 2019, quando la RNF divenne il team satellite Yamaha sotto il title sponsor Petronas.

All'epoca, Franco Morbidelli e il debuttante in MotoGP Fabio Quartararo furono le due grandi sorprese di quell'anno. "El Diablo" è salito sette volte sul podio e si è piazzato quinto in classifica, mentre la squadra è arrivata quarta.

Il manager malese sta già immaginando qualcosa di simile per il 2023, ma ora con Aprilia. L'infortunio di Oliveira è stato un "duro schiaffo in faccia" per lui, ma questo non gli ha fatto perdere la fiducia.

"Provo una sensazione molto simile a quella del 2019. Abbiamo avuto tre anni incredibili con Petronas. Nessuno pensava che saremmo stati così forti come nel 2019 e nel 2020. Poi abbiamo avuto in squadra Valentino Rossi, il pilota preferito da quasi tutti. Questo ha dato ai fan qualcosa da apprezzare. Poi è arrivato il momento di prendere in mano la squadra", ha aggiunto.

"Ho dovuto ricostruire completamente la squadra dopo quattro anni. E dopo non aver ottenuto buoni risultati negli ultimi due anni, abbiamo finalmente avuto l'opportunità di ingaggiare il pilota che volevamo".

"Siamo passati dalla Yamaha all'Aprilia perché eravamo convinti del potenziale dell'Aprilia. Dopo i test di Valencia e Sepang, siamo molto motivati".

Al test MotoGP di Valencia del novembre 2022, Miguel Oliveira è salito per la prima volta in sella all'Aprilia RS-GP e ha concluso la giornata in quarta posizione.

"Ripeto, abbiamo avuto le stesse sensazioni del 2019. Sappiamo che Miguel ha molta esperienza. Allo stesso tempo, speriamo che anche Raul possa padroneggiare la moto".

Nel Gran Premio di apertura della stagione 2023, a Portimao, Oliveira e Fernandez sono caduti il venerdì. Tuttavia, sabato è successo qualcosa di "magico", come ha detto Razlan. "(Oliveira) è entrato in Q2 passando per la Q1 e alla fine è stato il quarto più veloce. Poi è arrivata la prima Sprint e ha fatto centro. All'ultimo giro è andato lungo, ma siamo molto contenti".

Dopo essere uscito di pista mentre lottava per il quarto posto alla curva 11 dell'ultimo giro, Oliveira ha concluso la Sprint al settimo posto. Il giorno successivo, nella gara principale, Marc Marquez ha commesso un errore che ha causato una caduta multipla che ha coinvolto diversi piloti, tra cui il portoghese della RNF.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Nonostante il weekend argentino non sia stato dei migliori, complice anche l'assenza per infortunio di Miguel, Razlan Razali si aspetta che i suoi piloti si adattino presto alla RS-GP e si avvicinino ai risultati dei piloti ufficiali Aprilia, Aleix Espargaro e Maverick Viñales, se non addirittura li superino.

"Sappiamo di cosa sono capaci Aleix e Maverick su questa moto", ha detto. "Vogliamo essere il più vicino possibile ai piloti del team factory, a volte anche davanti a loro".

"L'idea di base di un team satellite è quella di preparare i piloti in modo che un giorno possano passare al team ufficiale", ha concluso il grande capo della RNF Aprilia.