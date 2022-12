MotoGP | Razali: “Binder è stato vittima della separazione RNF-Yamaha”

Carica lettore audio

Darryn Binder è stato promosso in MotoGP direttamente dalla Moto3 per la stagione 2022, in forza al team RNF, satellite Yamaha. La squadra di Razlan Razali, ex Petronas SRT, ha scelto di separarsi dalla Yamaha per il 2023, non essendo riuscita ad ottenere un accordo a lungo termine con il marchio giapponese, e diventerà la prima squadra satellite dell'Aprilia il prossimo anno.

Binder, 24° dei 26 piloti che hanno ottenuto punti nel 2022, con 12 punti in sella alla sua M1 di un anno fa, è stato visto come una "scommessa" dal team RNF, che sperava però di svilupparlo in un secondo anno. Tuttavia, in un'intervista esclusiva ad Autosport, Razali sostiene che Binder abbia perso il posto per il 2023 a favore di Raul Fernandez e a Miguel Oliveira perché aveva un contratto diretto con la Yamaha.

"La promozione di Darryn in MotoGP è stata una scommessa, un rischio sia per noi che per lui", ha detto Razali. "Ma il piano era un programma a lungo termine. Non è detto che quest'anno dovesse diventare come Fabio Quartararo. Non ci si avicinava, era impossibile. Ma pensavamo che avesse le carte in regola. E in un certo senso ha dimostrato di avere la capacità di guidare la MotoGP, ma stava ancora imparando.

"Ma non si può fare molto in un solo anno, quindi il piano era di continuare con la Yamaha per più anni e di continuare con lui. Purtroppo era sotto contratto con la Yamaha. Se avesse avuto un contratto con noi e fossimo passati all'Aprilia, avremmo rispettato l'accordo. Ma purtroppo la situazione con la Yamaha non è continuata e lui è una vittima in questo senso. Ma quello che ha fatto è davvero buono, ma ancora una volta cosa ci si può aspettare da lui dopo essere salito dalla Moto3?".

Razali dice che Binder non ha avuto un "vero sviluppo" sulla sua Yamaha del 2021, ma ritiene che "per un debuttante la moto fosse abbastanza buona". Il team RNF ha vissuto un 2022 turbolento nel suo primo anno come nuova entità, con Andrea Dovizioso che si è ritirato dopo il GP di San Marino, mentre il title sponsor WithU ha deciso di abbandonare per il 2023. Tuttavia, RNF si è assicurato il sostegno della società di crittografia CryptoDATA, che ha sponsorizzato il Gran Premio d'Austria di quest'anno.