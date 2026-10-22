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MotoGP | Raul Fernandez: "Sono migliorato fisicamente ma non sono al 100%, vediamo come risponde il dito"

Raul Fernandez arriva su un circuito di Phillip Island dove nel 2025 ha ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP, ma ancora acciaccato dopo il suo incidente a Mandalika.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 22 ott 2026, 16:32

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Raul Fernandez arriva sul circuito che gli regala i ricordi più belli nel Mondiale MotoGP. Il mitico tracciato di Phillip Island saluta questo fine settimana come sede del Gran Premio d'Australia, ma per il pilota spagnolo sarà sempre quello in cui ha ottenuto la sua prima vittoria nella classe regina, nel 2025.

Il pilota di San Martin de la Vega offrì allora una magnifica prestazione per raggiungere il suo obiettivo in sella all'Aprilia, ma quest'anno arriva in una situazione diversa. Soprattutto per quanto riguarda l'aspetto fisico.

E infatti, anche se Fernandez è arrivato secondo nella gara lunga dell'ultimo GP d'Indonesia a Mandalika, lo ha fatto dopo essersi rotto due dita della mano destra nella caduta di sabato, nel controverso contatto subito dal suo compagno di marca, Marco Bezzecchi.

Entrambi sono stati questo giovedì due dei protagonisti della conferenza stampa dei piloti in Australia. Il pilota del Trackhouse Racing ha spiegato che arriva in condizioni fisiche migliori rispetto a Mandalika, ma che non è ancora al 100%. Nonostante tutto, cercherà di mettersi in evidenza in un Gran Premio da cui si aspetta molto.

"La mia condizione fisica, rispetto all'anno scorso qui, è un po' peggiore. Ma, rispetto a Mandalika, è migliorata", ha esordito. "La verità è che credo che possa essere un buon fine settimana per noi, ma non sono al 100% fisicamente, quindi dovrò gestire la situazione con il team, e poi vedere cosa possiamo fare".

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Naturalmente, se a Mandalika sono caduto il sabato e ho potuto disputare la gara la domenica, ovviamente qui disputerò la gara, e poi vedremo. E poi ci sono molte cose che dobbiamo tenere in considerazione. La prima sarà la questione del meteo: qui può cambiare da un momento all'altro. E poi vedremo come potremo gestire il fine settimana a livello di condizione fisica. Sarà la cosa più difficile per me", ha proseguito.

Pensando alla sua vittoria del 2025, Fernández ha ricordato che l'anno scorso vinse, ma lo fece con i due piloti che ora si contendono il titolo MotoGP assenti: "Non sto pensando a quale posizione possa essere possibile per me questo fine settimana. La questione è che dovremo lavorare giorno dopo giorno, soprattutto per vedere come risponde il dito. Inoltre, l'anno scorso, né Marc Marquez né Jorge Martin erano in griglia, quindi questa stagione la situazione sarà abbastanza diversa. In ogni caso, essendo in griglia avremo possibilità di lottare per questo, quindi ci proveremo".

Interrogato su Phillip Island, che saluta per essere sostituito dal circuito di Adelaide, Fernandez ha commentato: "Il mio ricordo migliore qui è senza dubbio quello del 2025, la mia prima vittoria in MotoGP. Per me anche la pista è incredibile, perché non ti permette di commettere nemmeno un solo errore. Ti permette di tornare al passato, per me è molto bello disputare gare qui. Quando ero più giovane, ho visto molte gare qui, con duelli incredibili tra i miei eroi. È un circuito incredibile. Le sensazioni che provi quando arrivi qui, di stare con il team nello stesso alloggio (che a Phillip Island sono piccole case e non hotel), sono fantastiche. Ti raccontano storie e aneddoti, e impari moltissimo".

Per quanto riguarda l'aspetto sportivo, le domande in Aprilia continuano a concentrarsi sul fatto se verranno applicati ordini di squadra, considerando che Martin e Bezzecchi lottano contro Marquez della Ducati, e che sono già state diverse le azioni in cui i piloti di Noale si sono tolti punti a vicenda, come è successo a Lombok.

Proprio a Phillip Island c'è stata una riunione dei quattro piloti della marca, incluso Ai Ogura, con la dirigenza di Aprilia. A Bezzecchi e Fernandez è stato chiesto se tale incontro fosse legato agli ordini di squadra. L'italiano lo ha negato, e il madrileno ha commentato tra le risate con il suo compagno per chiudere: "Non è stata una riunione, è stato un caffè".

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