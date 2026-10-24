MotoGP Australia

MotoGP | Raul Fernandez si aggiunge alla lista degli "unfit" per la gara lunga di Phillip Island

Raúl Fernández non disputerà la gara lunga della MotoGP in Australia questa domenica, come Jorge Martin ed i piloti del il team ufficiale Honda, a causa del dolore alle dita della mano destra che si era fratturato in Indonesia.

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 24 ott 2026, 06:42

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Raúl Fernandez non disputerà la gara lunga di questa domenica a Phillip Island, aggiungendosi così a una lunga lista di assenze che farà sì che la griglia di partenza del Gran Premio d'Australia di MotoGP conti soltanto 18 partecipanti, 4 in meno di quelli che dovrebbero esserci abitualmente.

Sulla griglia mancheranno, da un lato, i piloti del team ufficiale Honda. Joan Mir non è nemmeno volato in Australia a causa della malattia che lo sta tenendo lontano dalle piste per tutto il tour asiatico, e nella mattinata di questo sabato è stata confermata anche l'assenza per sabato e domenica di Luca Marini, afflitto da un virus che gli ha permesso di completare soltanto due giri nella FP1 di venerdì.

Il grande colpo di scena è arrivato nella Sprint. Jorge Martin, fino ad oggi leader della classifica generale, è caduto mentre era in piena battaglia con Marc Marquez. Le conseguenze sono state pesantissime: lo spagnolo si è rotto il radio destro e non si esclude che si sia fratturato anche l'ulna distale, quindi ora dovrà tornare in Spagna per capire l'entità delle lesioni e se dovrà operarsi, in un momento critico della stagione.

"Martinator" è stato dichiarato "unfit", ma non sarà l'ultimo assente, visto che anche un altro suo compagno in Aprilia, Raul Fernandez, non correrà. Il madrileno del Trckhouse Racing si portava dietro dal precedente GP d'Indonesia la frattura di due dita della mano destra rimediata nella giornata di sabato, quando era caduto dopo un contatto con Marco Bezzecchi. Il pilota di San Martin de la Vega ha stretto i denti a Mandalika, dove è riuscito a chiudere secondo nella gara lunga, e voleva essere prudente a Phillip Island, ma ha iniziato il fine settimana facendosi ancora più male in una caduta nella FP1.

Il pilota del Trackhouse Racing ha provato a resistere questo sabato nonostante i dolori, sempre più forti dopo il nuovo colpo e a causa delle buche, ma l'esigente circuito australiano lo ha reso impossibile, costringendolo a ritirarsi anzitempo nella Sprint di questo sabato. Così, Raul non potrà disputare la gara lunga di domenica dopo essere stato dichiarato "unfit" dal dottor Angel Charte, come ha confermato la squadra americana.

"Dopo la gara, Raul Fernandez si è recato direttamente ad una valutazione medica con il Direttore Medico della MotoGP ed è stato stabilito che, sebbene la frattura del dito sia stabile, c'è un'infiammazione del tessuto molle attorno alla stessa", hanno spiegato.

D'altra parte, resta da vedere se il #25 potrà correre nel secondo appuntamento del trittico, il GP della Malesia del prossimo fine settimana: "Ora è stato dichiarato 'unfit' a partecipare al Gran Premio d'Australia di domenica e viaggerà in Malesia per un'ulteriore valutazione medica giovedì, al fine di stabilire se potrà correre a Sepang", hanno concluso.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Marquez: "Oggi ho dovuto giocare tutte le carte a mia disposizione per vincere"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Rubén Carballo Rosa





MotoGP | Marini non recupera: è out per il resto del GP d'Australia a causa di un virus



MotoGP



MotoGP



Australia



7 h



MotoGP | Marini non recupera: è out per il resto del GP d'Australia a causa di un virus





MotoGP | Marini fermato da un virus nel venerdì di Phillip Island, Mir potrebbe rientrare a Sepang



MotoGP



MotoGP



Australia



1 g



MotoGP | Marini fermato da un virus nel venerdì di Phillip Island, Mir potrebbe rientrare a Sepang





MotoGP | La minaccia del maltempo a Phillip Island è la principale preoccupazione per il GP d'Australia



MotoGP



MotoGP



Australia



1 g



MotoGP | La minaccia del maltempo a Phillip Island è la principale preoccupazione per il GP d'Australia

More from

Raul Fernandez





MotoGP | Phillip Island, Libere 1: Marquez subito in spolvero davanti a Raul Fernandez, solo 7° Martin



MotoGP



MotoGP



Australia



1 g



MotoGP | Phillip Island, Libere 1: Marquez subito in spolvero davanti a Raul Fernandez, solo 7° Martin





MotoGP | Raul Fernandez: "Sono migliorato fisicamente ma non sono al 100%, vediamo come risponde il dito"



MotoGP



MotoGP



Australia



1 g



MotoGP | Raul Fernandez: "Sono migliorato fisicamente ma non sono al 100%, vediamo come risponde il dito"





MotoGP | Trackhouse annuncia un nuovo azionista: la piattaforma d'investimento 1936



MotoGP



MotoGP 9 g



MotoGP | Trackhouse annuncia un nuovo azionista: la piattaforma d'investimento 1936

More from

Trackhouse Racing Team





MotoGP | Ogura resta con l'amaro in bocca, mancando il podio per una posizione a Mandalika



MotoGP



MotoGP



Indonesia



7 g



MotoGP | Ogura resta con l'amaro in bocca, mancando il podio per una posizione a Mandalika





MotoGP | Fernández eroico, le dita rotte erano due: "A 14 giri dalla fine non ce la facevo più"



MotoGP



MotoGP



Indonesia



12 g



MotoGP | Fernández eroico, le dita rotte erano due: "A 14 giri dalla fine non ce la facevo più"





MotoGP | Fernández accusa Bezzecchi: "Ha pensato solo a spingermi fuori!"



MotoGP



MotoGP



Indonesia



13 g



MotoGP | Fernández accusa Bezzecchi: "Ha pensato solo a spingermi fuori!"

Ultime notizie





MotoGP | Raul Fernandez si aggiunge alla lista degli "unfit" per la gara lunga di Phillip Island



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



3 min



MotoGP | Raul Fernandez si aggiunge alla lista degli "unfit" per la gara lunga di Phillip Island





MotoGP | Marquez: "Oggi ho dovuto giocare tutte le carte a mia disposizione per vincere"



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



32 min



MotoGP | Marquez: "Oggi ho dovuto giocare tutte le carte a mia disposizione per vincere"





MotoGP | Doccia fredda per Martin: si è fratturato il radio destro ed è unfit per la gara lunga in Australia!



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



49 min



MotoGP | Doccia fredda per Martin: si è fratturato il radio destro ed è unfit per la gara lunga in Australia!





MotoGP | Diggia: "I miei podi sono sempre belli, ma mi rimane sempre la sensazione che potevo fare di più"



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



1 h



MotoGP | Diggia: "I miei podi sono sempre belli, ma mi rimane sempre la sensazione che potevo fare di più"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti