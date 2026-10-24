MotoGP Australia
MotoGP | Raul Fernandez si aggiunge alla lista degli "unfit" per la gara lunga di Phillip Island
Raúl Fernández non disputerà la gara lunga della MotoGP in Australia questa domenica, come Jorge Martin ed i piloti del il team ufficiale Honda, a causa del dolore alle dita della mano destra che si era fratturato in Indonesia.
Rubén Carballo Rosa
Pubblicato: 24 ott 2026, 06:42
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Raúl Fernandez non disputerà la gara lunga di questa domenica a Phillip Island, aggiungendosi così a una lunga lista di assenze che farà sì che la griglia di partenza del Gran Premio d'Australia di MotoGP conti soltanto 18 partecipanti, 4 in meno di quelli che dovrebbero esserci abitualmente.
Sulla griglia mancheranno, da un lato, i piloti del team ufficiale Honda. Joan Mir non è nemmeno volato in Australia a causa della malattia che lo sta tenendo lontano dalle piste per tutto il tour asiatico, e nella mattinata di questo sabato è stata confermata anche l'assenza per sabato e domenica di Luca Marini, afflitto da un virus che gli ha permesso di completare soltanto due giri nella FP1 di venerdì.
Il grande colpo di scena è arrivato nella Sprint. Jorge Martin, fino ad oggi leader della classifica generale, è caduto mentre era in piena battaglia con Marc Marquez. Le conseguenze sono state pesantissime: lo spagnolo si è rotto il radio destro e non si esclude che si sia fratturato anche l'ulna distale, quindi ora dovrà tornare in Spagna per capire l'entità delle lesioni e se dovrà operarsi, in un momento critico della stagione.
"Martinator" è stato dichiarato "unfit", ma non sarà l'ultimo assente, visto che anche un altro suo compagno in Aprilia, Raul Fernandez, non correrà. Il madrileno del Trckhouse Racing si portava dietro dal precedente GP d'Indonesia la frattura di due dita della mano destra rimediata nella giornata di sabato, quando era caduto dopo un contatto con Marco Bezzecchi. Il pilota di San Martin de la Vega ha stretto i denti a Mandalika, dove è riuscito a chiudere secondo nella gara lunga, e voleva essere prudente a Phillip Island, ma ha iniziato il fine settimana facendosi ancora più male in una caduta nella FP1.
Il pilota del Trackhouse Racing ha provato a resistere questo sabato nonostante i dolori, sempre più forti dopo il nuovo colpo e a causa delle buche, ma l'esigente circuito australiano lo ha reso impossibile, costringendolo a ritirarsi anzitempo nella Sprint di questo sabato. Così, Raul non potrà disputare la gara lunga di domenica dopo essere stato dichiarato "unfit" dal dottor Angel Charte, come ha confermato la squadra americana.
"Dopo la gara, Raul Fernandez si è recato direttamente ad una valutazione medica con il Direttore Medico della MotoGP ed è stato stabilito che, sebbene la frattura del dito sia stabile, c'è un'infiammazione del tessuto molle attorno alla stessa", hanno spiegato.
D'altra parte, resta da vedere se il #25 potrà correre nel secondo appuntamento del trittico, il GP della Malesia del prossimo fine settimana: "Ora è stato dichiarato 'unfit' a partecipare al Gran Premio d'Australia di domenica e viaggerà in Malesia per un'ulteriore valutazione medica giovedì, al fine di stabilire se potrà correre a Sepang", hanno concluso.
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