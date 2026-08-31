MotoGP | Raul Fernandez: "Se c'era una piccola possibilità di lottare per il titolo, ad Aragon è evaporata"
Un problema tecnico ha messo fuori gioco Raul Fernandez nei primi giri del GP di Aragon mentre era sesto e sentiva di avere il ritmo per poter ottenere un buon risultato.
Vincitore della gara precedente, nel GP di Gran Bretagna, Raul Fernandez arrivava con la motivazione al massimo questo fine settimana a Motorland, gara di casa per lui, ed in sella ad un'Aprilia che si sta dimostrando molto competitiva.
Inoltre, il madrileno era l'unica carta della squadra del momento, il Trackhouse Racing, seconda nella classifica generale team, poiché Ai Ogura, infortunato, non ha potuto competere ad Aragon. Cosa che gli dava anche l'opportunità di raggiungere il giapponese nella generale.
Tuttavia, alla fine della giornata, Fernandez ha potuto portare a casa solo i due punti del sabato nella Sprint, che è stato tutto il bottino della squadra nel weekend. Cosa che mette in pericolo il secondo posto tra i team e lascia lo spagnolo settimo nella generale, tre punti dietro Pedro Acosta, che ha conquistato 26 punti nel fine settimana e ha fatto un bel passo avanti.
Sul problema dell'Aprilia, in televisione si sono viste vibrazioni molto evidenti, ma il pilota, logicamente, non aveva il permesso di rivelarne il motivo.
"Non posso dirvelo, è stato un problema meccanico. Voglio ringraziare il team per il suo lavoro, perché è stato un fine settimana che non è andato come mi aspettavo", ha ammesso Raul.
"Questa mattina mi sono sentito competitivo, pensavo che il podio fosse possibile, ma fin dall'inizio avevo problemi, ad ogni giro era peggio e quelle vibrazioni, che non sappiamo da dove vengano, alla fine mi hanno costretto a fermarmi", si è rammaricato.
Dopo la vittoria a Silverstone, Raul si era agganciato alla lotta per il titolo con le altre Aprilia.
"Avevamo già raggiunto un accordo con Davide Brivio", il direttore del team. "Per continuare a fare punti in ogni gara ed arrivare alla fine della stagione con delle possibilità. Ma se c'era una piccola possibilità, oggi è evaporata", si è rammaricato. "Non fa niente, fa parte del gioco, quindi ora pensiamo alla prossima gara", non ha voluto farne un dramma.
Quando gli hanno chiesto se il problema fosse stato il cambio, lo ha negato. "Non era il cambio, erano vibrazioni in curva che non mi permettevano di frenare, ho provato cose diverse, ma non abbiamo trovato una soluzione, non potevo fare nulla", ha detto.
"Ma è una questione che va studiata bene, affinché non accada in futuro e, soprattutto, affinché non capiti a Jorge Martín e Marco Bezzecchi se si stanno giocando il titolo", ha concluso, avvisando Aprilia.
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