MotoGP | Raul Fernandez perfeziona il suo passaggio all'Aprilia RNF

In attesa di trattative a tre tra lo spagnolo, la RNF e l'Aprilia, una serie di eventi che si sono verificati nelle ultime ore suggeriscono che la squadra di Razlan Razali sia la destinazione più logica per il pilota madrileno.

Raul Fernandez ha incontrato domenica mattina Stefan Pierer, CEO di KTM, che qualche mese fa ha esercitato la sua opzione contrattuale e ha prolungato il contratto con il pilota per un altro anno, fino alla fine del 2023.

Tuttavia, il desiderio di Fernandez di lasciare KTM e l'interesse del costruttore di Mattighofen a chiudere questo capitolo hanno portato le due parti a raggiungere un accordo per separarsi.

Inizialmente, KTM ha chiesto un ingente risarcimento (più di un milione di euro) per rilasciare Fernandez, un ostacolo che fino a poche settimane fa sembrava insormontabile. Tuttavia, la predisposizione dell'azienda arancione a ridurre tale cifra e l'insistenza di #25 e del suo entourage hanno generato un quadro di intesa.

Raul Fernandez, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Fernández, che nei giorni scorsi aveva preso in seria considerazione la possibilità di tornare in Moto2 - aveva offerte da Marc VDS e Pons - o addirittura di tentare la fortuna in Superbike, ora concentrerà tutti i suoi sforzi sulla finalizzazione dell'accordo che dovrebbe vederlo gareggiare in sella all'Aprilia per le prossime due stagioni.

Allo stesso tempo, resta da vedere chi sarà il suo compagno di squadra nel team satellite della Casa di Noale. In primo luogo, la RNF sembrava essersi assicurata l'arrivo di Miguel Oliveira, dopo che KTM ha scelto di non rinnovare il pilota portoghese, che sarà sostituito da Jack Miller.

Tuttavia, la riformulazione del progetto Tech3, che dalla prossima stagione diventerà GasGas, ha attivato un secondo tentativo da parte della holding di Stefan Pierer per cercare di trattenere il #88, che poi condividerebbe il garage con Pol Espargaro.