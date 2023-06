MotoGP | Raul Fernandez ha vomitato nel casco durante la gara

Raul Fernandez ha finito questa domenica il Gran Premio d’Italia fuori dai punti nonostante nelle prime fasi di gara avesse rimontato dalla 19esima casella alla 15esima posizione, la stessa a cui è arrivato al traguardo. Negli ultimi tre giri, il portacolori RNF-Aprilia ha perso due posizioni estremamente consolidate a favore di Augusto Fernandez e Michele Pirro, situazione che si poteva associare ai problemi avuti questa stagione con il braccio destro, operato poco prima di Le Mans. Ma il motivo è stato un altro: non si è sentito bene e ha vomitato nel casco.

“Sabato è stata una giornata molto difficile, mi sono qualificato molto male, ma la verità è che domenica il ritmo era molto buono e stavo con Maverick Vinales e Miguel Oliveira. Stavamo prendendo Aleix Espargaro, il nostro obiettivo era quello di stare con le altre Aprilia”, ha spiegato Raul.

“Tuttavia, a un certo punto della gara sono riuscito a passare Fabio Di Giannantonio e stavo andando a prendere Maverick, che era scappato un po’. L’ho raggiunto, ma in quel momento, non so se per un colpo di calore o per le cadute di ieri, ho iniziato a sentirmi male. Stavo prendendo dei medicinali e non ho dormito quasi mai stanotte, ma mi sono sentito male, male, male fino al punto di vomitare sulla moto e dover frenare un po’. Ho provato a resistere, ma ho quasi preso Augusto quando mi ha passato, non vedevo nulla nel casco. Correvo con la visiera tutta sporca”, ha spiegato.

Raul Fernandez, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Alla fine non voglio dare la colpa a nessuno, tantomeno ai medici. Abbiamo preso delle medicine per provare a placare il dolore per le cadute di questo fine settimana. Stamattina, quando ho fatto il giro di riscaldamento, mi sentito ‘robocop’, l’ho vissuto male, non potevo muovermi sulla moto. Sembra una stupidaggine, ma quando sono caduto ieri ho sbattuto la testa contro il muro ed è rimasta interessata la zona cervicale. Non l’ho vissuto bene, non mi è piaciuta la sensazione di sbattere contro le barriere”.

Nonostante le forti cadute di sabato e il conseguente dolore, in nessun momento Raul ha pensato di arrendersi domenica: “No, mai, nemmeno per scherzo. C’è molta gente che lavora duramente per noi. Sarebbe una mancanza di rispetto, alla fine ci pagano per correre e, per quanto puoi star male, devi andare in pista e affrontare la gara, per il team e per Aprilia”.

Raul però ha voluto trarre il positivo del fine settimana del Gran Premio d’Italia: “Il venerdì che abbiamo fatto è stato molto buono, il migliore dopo molto tempo. Il braccio sta bene, ho potuto seguire Maverick e Oliveira, stare vicino ad Aleix e girare molto forte. Mi va bene questo, fisicamente non ce l’ho fatta, bisogna capire perché, ma sono contento di come è andato il fine settimana. Si devono un po’ allineare le stelle, dopo un venerdì così buono, il sabato sono caduto appena sono uscito. E avevamo montato la gomma media per sicurezza, alla fine è stata peggio della dura. Mi tengo il positivo”.