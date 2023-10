MotoGP | Raul Fernandez furioso per la penalità: "Regola stupida!"

Durante il Gran Premio del Giappone di domenica, tre piloti - Maverick Vinales, Cal Crutchlow e Raul Fernandez - hanno ricevuto una long lap penalty. Tutti loro, secondo il Collegio dei Commissari Sportivi della MotoGP, hanno effettuato un "cambio moto non corretto" nelle prime fasi della gara, quando è arrivata la pioggia e si è dovuto procedere al "flag to flag", ritenendo che abbiano causato "una situazione potenzialmente pericolosa per [loro stessi], gli altri piloti e i commissari".

Il cambio moto durante una gara è una manovra strettamente monitorata per limitare i rischi e, nel caso di Crutchlow e Fernandez, sono stati segnalati per aver svoltato troppo presto verso il loro garage. L'inglese ha inizialmente pensato a "un errore" dei commissari, ma poi si è reso conto che un pilota davanti a lui gli aveva impedito di vedere dove avrebbe dovuto girare.

Lo spagnolo, dal canto suo, si è detto furioso per il fatto che questa infrazione gli sia valsa una sanzione così severa come una long lap penalty, e ritiene che il regolamento debba essere rivisto. "Onestamente, oggi sono molto arrabbiato", ha detto il pilota della RNF Racing. "Per me, dobbiamo migliorare. Siamo nel campionato migliore. Le regole che abbiamo a volte sono uno scherzo, onestamente, sono uno scherzo".

"Mi dispiace per tutti quelli che la prenderanno sul personale, ma per me dobbiamo migliorare le fottute penalità. Se stendi un pilota, ricevi un warning, non importa, ma se attraversi la linea di un altro box prima della tua, ricevi una long lap penalty. È uno scherzo! Se lo fai tre o quattro volte, va bene, ma prendere una long lap penalty la prima volta, per me è stupido".

Raul Fernandez ha confermato di aver effettivamente girato troppo presto in direzione del suo box per lasciare la moto, ma ha ritenuto la penalità sproporzionata: "A terra, hai il tuo numero davanti al tuo box. Devi girare dopo aver superato il tuo numero, e io ho girato prima. Ok, non ho fatto bene, era la mia prima gara in regime flag to flag, ma onestamente non meritavo una long lap penalty".

Raul Fernandez, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Se ammazzi un altro pilota, ti becchi un warning. Un warning, è così che funziona!", ha insistito, ridendo ironicamente. "Se attraversi una cazzo di linea, perché è una linea, per meno di un metro, ti becchi una long lap penalty. Questa è la regola, ma è una cosa che non capisco, davvero".

Raul Fernandez ha trascorso parte della gara in ottava posizione, vicino ai piloti che lo precedevano, ma dopo la penalizzazione ha dovuto accontentarsi del nono posto quando la gara è stata definitivamente interrotta. Per lo spagnolo, quanto accaduto avrebbe potuto privarlo di un ottimo risultato.

"Sono molto contento del lavoro svolto durante il weekend, onestamente. Credo che tutti i membri della mia squadra abbiano fatto un lavoro fantastico. Eravamo in lotta per i primi sei posti, qualcosa del genere, ero dietro a Zarco, che era sesto, e io ero settimo. Ma, per me, la penalità non era giusta, dobbiamo fare meglio, siamo nel fottuto Campionato del Mondo MotoGP e a volte ci sembra di essere dei bambini".

"Non so chi abbia deciso la penalità, mi dispiace. Di solito non parlo così, ma oggi sono molto arrabbiato. Poi c'è stata la bandiera rossa. Era perfetto per tutti perché la pista non era sicura, ma in quel momento la gara non è ripartita ed è stato il caos. Sono arrabbiato per la long lap penalty e non posso dire altro. Questo è ciò che penso".

"La mia opinione non cambia nulla, ma devo esprimerla, perché quando lotti per tutto il weekend e hai più di 20 persone che lavorano dietro di te, non possono distruggere la nostra gara con una long lap penalty per aver girato prima del tuo box. Onestamente, penso che dobbiamo fare qualcosa, perché siamo in MotoGP", ha concluso.