Intervista
MotoGP Valencia
MotoGP | Raul Fernandez esulta: "Marquez mi stava pressando come un animale"
Il pilota di Trackhouse ha raccontato la battaglia di nervi che lo ha visto trionfare a Valencia, dove nel finale il Campione della Ducati stava rimontando.
Richard Asher
Pubblicato: 29 nov 2026, 17:05
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Il vincitore del Gran Premio di Valencia, Raul Fernandez, ha ammesso di aver temuto per il suo vantaggio quando Marc Marquez gli ha lanciato l'attacco nel finale per cercare di vincere la sua ultima gara in MotoGP.
Il pilota della Trackhouse ha superato il rivale nelle prime fasi della gara e ha costruito un buon vantaggio prima che il pilota della Ducati - spinto da quasi 100.000 spettatori nel circuito di Valencia simile a uno stadio - cominciasse a rosicchiare quel margine.
Lo spagnolo sulla Aprilia ha detto di non essere riuscito a trovare una risposta senza prendersi rischi indebiti.
"Penso di aver visto 2.9, 2.7, 2.5, 2.2, 2.0 - ha ricordato Fernandez a proposito del distacco che diminuiva - Mi sono detto: 'Amico, non ne hai di più; devi tenere il tuo ritmo. Se ti prende, non puoi fare nulla.'"
Marquez ha ammesso dopo la gara di aver scelto di "dare il 100%" a 10 giri dalla fine.
Ma dopo lo slancio iniziale, le cose hanno cominciato a sembrare più promettenti per Fernandez. Marc ha interrotto l'attacco a tre giri dalla fine, confermando poi che "il distacco era ancora troppo grande" per rischiare di spingere oltre.
Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team
Photo by: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images
"Negli ultimi tre giri ho visto che stavo mantenendo i miei tempi sul giro e che il distacco era lo stesso," ha proseguito Fernandez.
"Mi sono detto: 'OK, forse ho qualche possibilità di restare primo, proverò a rimanere concentrato.' E nell'ultimo giro, quando ho visto che il distacco era un po' più grande, mi sono detto: 'Non fare errori, puoi vincere.'"
Dopo aver resistito all'attacco di Marquez, il 26enne alla fine ha vinto la gara esattamente per 2.2 secondi.
"È stato super difficile perché dovevamo gestire la gomma. E dovevamo gestire la mentalità perché non era facile tenersi Marc alle spalle... era un animale, spingeva in tutti i giri."
Riguardo al salire sul podio con un eroe che era cresciuto guardando, Fernandez ha detto che è stato meglio di un sogno che si avvera.
"Ero in tribuna quando ha vinto il suo primo titolo qui a Valencia. Batterlo nella sua ultima gara è incredibile. Nel mio sogno più bello, non ho mai pensato a qualcosa del genere!"
Leggi anche:
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente MotoGP | Márquez: "Il motociclismo mi ha formato e mi ha dato valori che terrò sempre con me"
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Richard Asher
MotoGP | I piloti sostengono Marc Marquez e attaccano la Direzione Gara dopo il caos al via della Sprint di Valencia
MotoGP
MotoGP
Valencia
8 h
MotoGP | I piloti sostengono Marc Marquez e attaccano la Direzione Gara dopo il caos al via della Sprint di Valencia
MotoGP | Puig sul ritiro shock di Marc Marquez: "Non sono sorpreso, è la decisione giusta"
MotoGP
MotoGP
Valencia
2 g
MotoGP | Puig sul ritiro shock di Marc Marquez: "Non sono sorpreso, è la decisione giusta"
MotoGP | Aprilia: Martin e Bezzecchi pronti per l'ultima sfida dopo aver costruito un rapporto inatteso
MotoGP
MotoGP
Portogallo
3 g
MotoGP | Aprilia: Martin e Bezzecchi pronti per l'ultima sfida dopo aver costruito un rapporto inatteso
More from
Raul Fernandez
MotoGP | La RS-GP26 miglior moto di sempre: Aprilia è Campione del Mondo Costruttori 2026
MotoGP
MotoGP
Valencia
2 h
MotoGP | La RS-GP26 miglior moto di sempre: Aprilia è Campione del Mondo Costruttori 2026
MotoGP | Fernandez regala il Costruttori all'Aprilia a Valencia, Marquez si congeda 2°. Bezzecchi 4° è vice-campione
MotoGP
MotoGP
Valencia
2 h
MotoGP | Fernandez regala il Costruttori all'Aprilia a Valencia, Marquez si congeda 2°. Bezzecchi 4° è vice-campione
MotoGP | La tripletta Aprilia di Portimao non basta, Marc Marquez è campione del mondo per la decima volta!
MotoGP
MotoGP
Portogallo
7 g
MotoGP | La tripletta Aprilia di Portimao non basta, Marc Marquez è campione del mondo per la decima volta!
Ultime notizie
MotoGP | Raul Fernandez esulta: "Marquez mi stava pressando come un animale"
MotoGP
MtGP MotoGP
Valencia
4 min
MotoGP | Raul Fernandez esulta: "Marquez mi stava pressando come un animale"
LIVE Formula 1 | Gran Premio del Qatar, Gara
Formula 1
F1 Formula 1
Qatar
5 min
LIVE Formula 1 | Gran Premio del Qatar, Gara
MotoGP | Márquez: "Il motociclismo mi ha formato e mi ha dato valori che terrò sempre con me"
MotoGP
MtGP MotoGP
Valencia
1 h
MotoGP | Márquez: "Il motociclismo mi ha formato e mi ha dato valori che terrò sempre con me"
MotoGP | La RS-GP26 miglior moto di sempre: Aprilia è Campione del Mondo Costruttori 2026
MotoGP
MtGP MotoGP
Valencia
2 h
MotoGP | La RS-GP26 miglior moto di sempre: Aprilia è Campione del Mondo Costruttori 2026
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti