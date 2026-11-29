Intervista

MotoGP Valencia

MotoGP | Raul Fernandez esulta: "Marquez mi stava pressando come un animale"

Il pilota di Trackhouse ha raccontato la battaglia di nervi che lo ha visto trionfare a Valencia, dove nel finale il Campione della Ducati stava rimontando.

Richard Asher

Pubblicato: 29 nov 2026, 17:05

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Il vincitore del Gran Premio di Valencia, Raul Fernandez, ha ammesso di aver temuto per il suo vantaggio quando Marc Marquez gli ha lanciato l'attacco nel finale per cercare di vincere la sua ultima gara in MotoGP.

Il pilota della Trackhouse ha superato il rivale nelle prime fasi della gara e ha costruito un buon vantaggio prima che il pilota della Ducati - spinto da quasi 100.000 spettatori nel circuito di Valencia simile a uno stadio - cominciasse a rosicchiare quel margine.

Lo spagnolo sulla Aprilia ha detto di non essere riuscito a trovare una risposta senza prendersi rischi indebiti.

"Penso di aver visto 2.9, 2.7, 2.5, 2.2, 2.0 - ha ricordato Fernandez a proposito del distacco che diminuiva - Mi sono detto: 'Amico, non ne hai di più; devi tenere il tuo ritmo. Se ti prende, non puoi fare nulla.'"

Marquez ha ammesso dopo la gara di aver scelto di "dare il 100%" a 10 giri dalla fine.

Ma dopo lo slancio iniziale, le cose hanno cominciato a sembrare più promettenti per Fernandez. Marc ha interrotto l'attacco a tre giri dalla fine, confermando poi che "il distacco era ancora troppo grande" per rischiare di spingere oltre.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

"Negli ultimi tre giri ho visto che stavo mantenendo i miei tempi sul giro e che il distacco era lo stesso," ha proseguito Fernandez.

"Mi sono detto: 'OK, forse ho qualche possibilità di restare primo, proverò a rimanere concentrato.' E nell'ultimo giro, quando ho visto che il distacco era un po' più grande, mi sono detto: 'Non fare errori, puoi vincere.'"

Dopo aver resistito all'attacco di Marquez, il 26enne alla fine ha vinto la gara esattamente per 2.2 secondi.

"È stato super difficile perché dovevamo gestire la gomma. E dovevamo gestire la mentalità perché non era facile tenersi Marc alle spalle... era un animale, spingeva in tutti i giri."

Riguardo al salire sul podio con un eroe che era cresciuto guardando, Fernandez ha detto che è stato meglio di un sogno che si avvera.

"Ero in tribuna quando ha vinto il suo primo titolo qui a Valencia. Batterlo nella sua ultima gara è incredibile. Nel mio sogno più bello, non ho mai pensato a qualcosa del genere!"

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