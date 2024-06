MotoGP | Raul Fernandez deve operarsi di nuovo per la sindrome compartimentale

Raul Fernandez si sottoporrà nuovamente ad un intervento chirurgico per risolvere un problema di sindrome compartimentale. Un anno fa, lo spagnolo si era dovuto ritirare dal GP di Francia dopo un primo intervento insolitamente esteso per un problema del genere, dal momento che coinvolgeva nove muscoli e ha richiesto incisioni in tre punti diversi del braccio.

Fernandez ha ripreso a soffrire dall'inizio della stagione e si sottoporrà ad un intervento chirurgico a Barcellona martedì, dopo i test del Mugello, nei quali aveva a disposizione una Aprilia RS-GP in versione 2024, ma ha completato solo una manciata di tornate a causa della pioggia.

"Ho avuto di nuovo problemi", ha spiegato Fernandez dopo il 12° posto nel GP d'Italia. "Dall'inizio dell'anno ho avuto ancora problemi di arm pump e martedì dovrò sottopormi ad un'altra operazione. Sono contento del lavoro svolto, ma negli ultimi sette giri ho dovuto gestire la situazione, come nella gara precedente. È la stessa cosa dall'inizio dell'anno".

Raul Fernandez, Trackhouse Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sono contento perché abbiamo visto il problema, sono contento del lavoro che stiamo facendo, ma onestamente è difficile guidare la moto. Ho avuto molti problemi, ho fatto del mio meglio, ho cercato di finire la gara in una buona posizione. Ho avuto molti problemi al braccio, ma ora abbiamo una soluzione perché a Barcellona, con Marc (Marquez) ed Aleix (Espargaro), non sono stato in grado di lottare per il podio per questo motivo".

L'intervento chirurgico necessario per risolvere l'arm pump è generalmente benigno. L'operazione consiste nel tagliare la membrana in cui è alloggiato il muscolo (da cui il nome di sindrome compartimentale) per alleggerirlo dalla pressione. Fernandez sapeva da diversi giorni che avrebbe dovuto sottoporsi all'intervento chirurgico e ha deciso di approfittare delle quattro settimane di pausa prima di Assen, dopo il rinvio del GP del Kazakistan.

"Prima non potevo parlarne perché volevo concentrarmi. Prima di venire qui, ho visto un medico. Abbiamo visto che stava tornando un po'. Non è stato facile per me concentrarmi sul fine settimana, ma credo che abbiamo fatto un buon lavoro e sono contento. Ora dobbiamo pensare al recupero", ha concluso.