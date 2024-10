MotoGP | Raul Fernandez corre senza ali: "Feeling incredibile, la moto volava"

Per le sue caratteristiche orografiche, il circuito di Phillip Island è l'unico del calendario della MotoGP in cui i piloti possono fare a meno del pacchetto aerodinamico, in quanto le raffiche di vento che arrivano dall'oceano possono mandare in tilt i prototipi da circa 300 CV di potenza.

Raul Fernandez ed il team Aprilia satellite Trackhouse hanno approfittato di questo punto del regolamento per rimuovere il pacchetto aerodinamico dalla moto e togliere tutte le ali dalla carenatura, cosa che il pilota spagnolo non aveva mai provato prima, visto che dal suo arrivo nella classe regina tre anni fa ha sempre corso con le appendici aerodinamiche.

"Abbiamo provato ieri ed è andata molto bene. Questa è l'unica pista del Campionato del Mondo in cui è consentito togliere le ali, a causa del vento intenso", ha ricordato lo spagnolo.

Raul ha avuto un buon weekend, è entrao in Q2 e si è qualificato sesto sulla griglia, ma alla partenza è stato inghiottito dal gruppo ed è sceso al 13° posto al primo passaggio. Gradualmente è risalito fino alla nona posizione, che ha perso a favore di Fabio Quartararo nella parte finale della gara, con lo spagnolo che ha tagliato il traguardo decimo.

Raúl Fernández, con el 25 tras Quartararo, con la moto sin paquete aerodinámico Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Correre senza le ali è stato molto bello, volavo davvero", ha spiegato. "Il peccato è che alla partenza ero molto indietro, ma credo di aver avuto il passo per arrivare quarto. Il feeling è stato incredibile. Ne abbiamo parlato sabato con la squadra e abbiamo deciso di farlo, e la verità è che è stato molto utile per raccogliere dati per il prossimo anno”, ha aggiunto.

"E' stata una prova un po' folle, ma abbiamo tratto delle buone conclusioni. Il peccato, la cosa più fastidiosa, è perdere così tante posizioni in partenza. La nostra moto, per qualche motivo, non funziona, è il nostro tallone d'Achille. Alla fine il distacco dal gruppo di Fabio Di Giannantonio è stato mantenuto, avevamo lo stesso ritmo e nel finale siamo stati anche più veloci", ha detto.

"Non avevo mai guidato senza ali, è stato molto bello, Aprilia si è fidata di me e io mi sono offerto come cavia: mi sono divertito molto, era da tempo che non sentivo una moto così", ha detto lo spagnolo.