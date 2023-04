MotoGP | Raul Fernandez contento del passo avanti fatto in Argentina

Carica lettore audio

Raul Fernandez ha disputato un Gran Premio d'Argentina molto positivo. Anche se è vero che l'Aprilia non ha mostrato lo stesso potenziale sul bagnato come a Portimao o a Termas de Rio Hondo il venerdì, il pilota spagnolo della RNF si è sentito più a suo agio sulla moto di Noale durante il secondo round della stagione 2023 della MotoGP.

Mentre sabato, nella Sprint, non si è distinto più di tanto, chiudendo 14° in una giornata in cui Maverick Vinales è riuscito a raggiungere la settima posizione, domenica nella gara principale è stato vicino ai piloti ufficiali. Infatti, ripetendo il 14° posto del giorno precedente, è riuscito a intrufolarsi tra il collega di Roses, 12°, ed Aleix Espargaro, che dopo una gara "da incubo" si è dovuto accontentare del 15° posto.

Al termine della gara in Argentina, il pilota madrileno ha espresso le sue buone sensazioni in una conversazione con vari media, tra cui Motorsport.com.

"Onestamente, sono contento del grande passo avanti che abbiamo fatto da venerdì a domenica. Sabato eravamo vicini al passaggio in Q2 ed ero consistente. Quindi sono contento perché sono riuscito a lottare con i piloti ufficiali, che è il nostro obiettivo, ma sono anche frustrato perché penso che non sia la posizione che meritiamo", ha detto.

Raul Fernandez, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ha poi cercato di spiegare la difficile domenica della Casa di Noale: "L'Aprilia è una grande Casa, sono molto felice di essere qui e non la cambierei con nulla, ma credo che il carattere della moto per alcuni motivi non abbia funzionato in questa gara. Sono tre moto diverse (quella di Maverick, Aleix e Raul), tre stili diversi, con tre configurazioni diverse e il risultato è stato lo stesso", ha commentato.

Tuttavia, Fernandez guardava già al futuro dopo la gara: "Penso che sia qualcosa su cui dovremo lavorare per il futuro. Da parte mia ho cercato di dare il 100%, ma sono contento del grande passo che ho fatto nel mio stile e nella mia confidenza con la moto".

"Dovevo capire meglio l'elettronica. Non era una cosa della moto, era una cosa mia. Era qualcosa che non riuscivo a sfruttare a sufficienza e sono migliorato molto, si è visto. Sia sabato che domenica ero molto vicino ai piloti ufficiali e questo mi conforta", ha aggiunto.

Infine, ha riassunto le sue buone sensazioni: "Durante il fine settimana abbiamo fatto progressi e l'obiettivo di stare con loro è lì. Aprilia sta facendo un ottimo lavoro, abbiamo molti punti di forza sulla moto e dobbiamo solo perfezionare alcuni dettagli per il futuro", ha concluso, guardando alle prossime gare della stagione.

Raul Fernandez, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images