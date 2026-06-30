MotoGP | Quartararo: "La Yamaha è parte della mia storia, ma era il momento di una nuova sfida"

Anche quando le cose non stanno andando esattamente come avresti sperato, dirsi addio dopo otto anni non è mai facile. Quella tra Fabio Quartararo e la Yamaha è una storia che è nata come un amore travolgente, quando la Casa di Iwata ha deciso di farlo esordire in MotoGP a sorpresa nel 2019, dopo un percorso in Moto3 e Moto2 che aveva un po' deluso le grandi aspettative che si erano create sul talento francese fin dai tempi in cui correva nel campionato spagnolo.

Per conquistare il primo podio, con i colori del Team Petronas SRT, sono bastati appena sette Gran Premi. La prima vittoria poi è arrivata nel 2020, nella gara inaugurale di Jerez de la Frontera di una stagione segnata dal COVID. Ma l'anno della consacrazione definitiva è stato il 2021, quando la Yamaha lo ha preferito ad un mostro sacro come Valentino Rossi per la sua squadra ufficiale, vedendo ripagata questa decisione con la conquista del titolo iridato.

Gli ultimi acuti sono datati 2022, con altri tre successi, che sembravano il viatico per un bis, visto che dopo la vittoria del Sachsenring, che ad oggi rimane la sua ultima in MotoGP, aveva portato ad oltre 90 punti il suo vantaggio nei confronti di Pecco Bagnaia. Il crollo di prestazioni della M1 dopo la pausa estiva però ha finito per infrangere il sogno, con una sconfitta bruciante arrivata proprio all'ultima gara di Valencia.

Da quel momento, c'è stato però un declino costante e non solo a livello di prestazioni in pista. Mancando i risultati, si sono deteriorati anche i rapporti e pure la scelta non condivisa fino in fondo da "El Diablo" di anticipare l'arrivo del motore V4 a quest'anno, alla fine ha portato ad una separazione che ormai appariva quasi inevitabile.

Durante l'inverno, come anticipato a suo tempo da Motorsport.com, Fabio ha ceduto alle lusinghe dei rivali della Honda. Quella di oggi però è stata una giornata particolare sia per il pilota transalpino che per il marchio giapponese, che hanno ufficializzato che le strade si separeranno alla fine della stagione.

Nella nota diffusa dalla Casa di Iwata però non erano presenti dichiarazioni da parte di Quartararo, che quindi ha affidato i suoi pensieri ad un post pubblicato sui suoi canali social.

"Dopo otto stagioni, è giunto il momento per me di chiudere un capitolo importante della mia carriera. Desidero ringraziare sinceramente la Yamaha per avermi dato la possibilità di gareggiare ai massimi livelli, per aver creduto in me e per avermi sostenuto in tutti questi anni", ha scritto a corredo di un'immagine del momento più alto della sua avventura in Yamaha, la conquista del titolo 2021.

"Insieme abbiamo condiviso momenti indimenticabili: un titolo mondiale, undici vittorie, podi, pole position e, soprattutto, un incredibile percorso umano e sportivo che porterò con me per sempre. Per me la Yamaha non è solo una squadra: è parte della mia storia, della mia crescita come pilota e come persona".

"Oggi sento che è il momento giusto per affrontare una nuova sfida, per ricominciare da capo e per spingermi verso nuovi orizzonti. Grazie di tutto. Vi sarò per sempre grato", ha concluso.