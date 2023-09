MotoGP | Quartararo: “Troppo arrogante con Yamaha a inizio anno”

Quest’anno, Fabio Quartararo ha ottenuto solo due podi nelle gare disputate fino ad ora, mentre la Yamaha è penultima in classifica insieme alla rivale giapponese Honda. Il pilota francese non ha nascosto le sue frustrazioni nel corso dell'anno e ha ripetuto più volte alla Yamaha che vuole vedere i fatti e non solo le parole per risolvere i suoi problemi con la moto.

La situazione di Quartararo e quella di Marc Marquez alla Honda sono state paragonate, anche se il primo ha iniziato ad accettare la sua situazione ed è concentrato a ottenere il meglio da ogni fine settimana. Parlando dopo un test a Misano in cui ha ammesso che "si aspettava molto di più" dal motore Yamaha 2024, Quartararo ha detto: "Yamaha ha creduto in me quando sono arrivato dalla Moto2”.

“Il mio atteggiamento all'inizio dell'anno era un po’ più arrogante del dovuto”, prosegue El Diablo. “Quindi, ovviamente, siamo in un momento difficile, ma devo rimanere educato. Entrambi vogliamo la stessa cosa.Ovviamente è difficile, ma preferisco rimanere più calmo e cercare di costruire una combinazione migliore con tutti".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, che proprio a Misano aveva vinto il titolo nel 2021, ha vissuto un fine settimana difficile nel Gran Premio di San Marino, terminando entrambe le gare al 13° posto. La mancanza di potenza della Yamaha, che finora sembra non aver risolto con il prototipo di motore 2024, ha reso praticamente impossibile per il campione del mondo 2021 superare gli altri piloti durante le gare.

Il portacolori della Casa di Iwata fa notare che questo non è un problema nuovo e ha rivelato di aver detto alla Yamaha, alla fine della stagione 2021 in cui ha vinto il titolo, che "non può più vincere con questa moto. È un problema che abbiamo da anni e anni", ha detto a proposito delle sue difficoltà di sorpasso sulla M1. E anche quando ho vinto il campionato, alla fine di quell'anno ho detto: "Non possiamo più vincere con questa moto. E l'anno scorso siamo arrivati secondi, non abbiamo vinto. Quest'anno è ancora peggio".

Quartararo si trova attualmente all'11° posto in classifica, a 189 punti dal leader del campionato Francesco Bagnaia, e si appresta ad affrontare il GP d'India del prossimo fine settimana.