Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Le auto più vendute d'Italia. La classifica di gennaio 2026

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Le auto più vendute d'Italia. La classifica di gennaio 2026

MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

F1 | I piloti di Haas lanciano l'allarme: "Seguire le monoposto resta difficile"

Formula 1
Formula 1
F1 | I piloti di Haas lanciano l'allarme: "Seguire le monoposto resta difficile"

F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26

Formula 1
Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26

F1 | Jenson Button diventa nuovo ambasciatore per Aston Martin e Honda

Formula 1
Formula 1
F1 | Jenson Button diventa nuovo ambasciatore per Aston Martin e Honda

F1 | Wolff tuona: "La nostra PU è legale. Gli altri si diano una mossa"

Formula 1
Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Wolff tuona: "La nostra PU è legale. Gli altri si diano una mossa"

MotoGP | Marini: "Il mercato si è mosso a gennaio? Se ne parla già da ottobre!"

MotoGP
MotoGP
Presentazione Honda HRC
MotoGP | Marini: "Il mercato si è mosso a gennaio? Se ne parla già da ottobre!"

F1 | Antonelli: "Se saremo competitivi, come spero, vorrei vincere i primi GP"

Formula 1
Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Antonelli: "Se saremo competitivi, come spero, vorrei vincere i primi GP"
Ultime notizie
MotoGP Test a Sepang

MotoGP | Quartararo: "Sto parlando con Honda, ma ad oggi non ho firmato"

Fabio Quartararo ha confermato alla vigilia dei test MotoGP di Sepang che Honda è una delle Case con cui sta trattando per il futuro, ma che "non ha ancora firmato nulla".

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Aggiungi come fonte preferita
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo è uno degli uomini più interessanti del momento, come ha dimostrato lunedì sul circuito di Sepang, dove si terranno i primi test collettivi della pre-stagione 2026 della MotoGP, da martedì 3 a giovedì 5. E lo è per l'esclusiva rivelata pochi giorni fa da Motorsport.com sul suo futuro: "El Diablo" lascerà la Yamaha e correrà con l'altra Casa giapponese del campionato, la Honda, a partire dal 2027.

Così, formalizzando l'ingaggio del francese, HRC è stata una delle prime marche a muovere una mossa in un mercato piloti vivace, in cui Jorge Martin ha appena concluso il suo ingaggio con Yamaha per le prossime due stagioni, come ha potuto apprendere anche in questo caso in esclusiva Motorsport.com, e in cui Pedro Acosta correrà nel team ufficiale Ducati come compagno di Marc Marquez, lasciando senza posto in Rosso Pecco Bagnaia. Il tutto mentre l'Aprilia ha già formalizzato il rinnovo biennale di Marco Bezzecchi.

Lunedì, in un incontro con i media prima dei test di Sepang, a cui era presente anche il nostro sito web, Quartararo, che ha già girato nei due giorni precedenti nell'ambito dello Shakedown, ha fatto riferimento alle informazioni sul suo futuro passaggio alla Honda. Il ragazzo nato a Nizza ha confermato che, in effetti, la casa dell'ala dorata è una delle fabbriche con cui sta discutendo il suo futuro, ma ha precisato che "ancora" non ha firmato alcun contratto.

"Honda è una delle squadre con cui sto parlando. Mi prenderò il tempo necessario per prendere una decisione in vista del 2027, ma al momento non ho firmato nulla. Ho le persone giuste intorno a me", ha esordito.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Inoltre, il numero 20, campione del mondo nel 2021, ha valutato positivamente il fatto di avere abbastanza fama e prestigio da avere più di un marchio interessato ad assicurarsi i suoi servizi: "Quando ero giovane ho imparato che la pressione più grande che puoi avere intorno a te è quella di non avere squadre che ti vogliono. È spaventoso. Avere delle opzioni è un piacere".

Infine, parlando del mercato in vista della stagione 2027, che vedrà l'introduzione di un nuovo regolamento tecnico e degli pneumatici Pirelli che puntano a rimescolare le carte in tavola nella classe regina, Quartararo ha chiarito il suo obiettivo. Il pilota ventiseienne non darà la priorità all'aspetto economico, ma a quello sportivo: "È una scommessa per me, ma anche per tutti. Tutti cercheranno di convincerti. La gente può dire quello che vuole, ma non si tratta di soldi, bensì di tornare a vincere", ha ribadito.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente Diretta MotoGP | Honda presenta le RC213V di Mir e Marini per il 2026
Prossimo Articolo MotoGP | Acosta: "Non ho idea di quando verrà annunciato il mio futuro"

Top Comments

More from
Oriol Puigdemont

MotoGP | Alex Marquez: "Gresini è l'opzione più solida, ma forse è il momento di rischiare"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Alex Marquez: "Gresini è l'opzione più solida, ma forse è il momento di rischiare"

MotoGP | Acosta: "Non ho idea di quando verrà annunciato il mio futuro"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Acosta: "Non ho idea di quando verrà annunciato il mio futuro"

MotoGP | Pedro Acosta correrà con la Ducati come compagno di Marc Marquez nel 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Pedro Acosta correrà con la Ducati come compagno di Marc Marquez nel 2027
More from
Fabio Quartararo

MotoGP | Esclusiva: Honda chiude l'accordo con Fabio Quartararo per il 2027!

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Esclusiva: Honda chiude l'accordo con Fabio Quartararo per il 2027!

MotoGP | Quartararo realista: "Sarà un lungo processo con la Yamaha V4"

MotoGP
MotoGP
Presentazione Monster Energy Yamaha
MotoGP | Quartararo realista: "Sarà un lungo processo con la Yamaha V4"

MotoGP | Yamaha: il successo del progetto V4 non sarà misurato solo in base ai risultati

MotoGP
MotoGP
Presentazione Monster Energy Yamaha
MotoGP | Yamaha: il successo del progetto V4 non sarà misurato solo in base ai risultati
More from
Yamaha Factory Racing

MotoGP | Alex Marquez entra nel frenetico mercato 2027 e punta alla Yamaha

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Alex Marquez entra nel frenetico mercato 2027 e punta alla Yamaha

MotoGP | Esclusiva: Martin sta finalizzando il suo ingaggio alla Yamaha per i prossimi 2 anni

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Esclusiva: Martin sta finalizzando il suo ingaggio alla Yamaha per i prossimi 2 anni

MotoGP | Yamaha rinuncia al triplano per delle alette più in stile Ducati

MotoGP
MotoGP
Presentazione Monster Energy Yamaha
MotoGP | Yamaha rinuncia al triplano per delle alette più in stile Ducati

Ultime notizie

Le auto più vendute d'Italia. La classifica di gennaio 2026

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Le auto più vendute d'Italia. La classifica di gennaio 2026

MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

MotoGP
MtGP MotoGP
MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

F1 | I piloti di Haas lanciano l'allarme: "Seguire le monoposto resta difficile"

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | I piloti di Haas lanciano l'allarme: "Seguire le monoposto resta difficile"

F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26

Formula 1
F1 Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26