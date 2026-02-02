MotoGP | Quartararo: "Sto parlando con Honda, ma ad oggi non ho firmato"

Fabio Quartararo è uno degli uomini più interessanti del momento, come ha dimostrato lunedì sul circuito di Sepang, dove si terranno i primi test collettivi della pre-stagione 2026 della MotoGP, da martedì 3 a giovedì 5. E lo è per l'esclusiva rivelata pochi giorni fa da Motorsport.com sul suo futuro: "El Diablo" lascerà la Yamaha e correrà con l'altra Casa giapponese del campionato, la Honda, a partire dal 2027.

Così, formalizzando l'ingaggio del francese, HRC è stata una delle prime marche a muovere una mossa in un mercato piloti vivace, in cui Jorge Martin ha appena concluso il suo ingaggio con Yamaha per le prossime due stagioni, come ha potuto apprendere anche in questo caso in esclusiva Motorsport.com, e in cui Pedro Acosta correrà nel team ufficiale Ducati come compagno di Marc Marquez, lasciando senza posto in Rosso Pecco Bagnaia. Il tutto mentre l'Aprilia ha già formalizzato il rinnovo biennale di Marco Bezzecchi.

Lunedì, in un incontro con i media prima dei test di Sepang, a cui era presente anche il nostro sito web, Quartararo, che ha già girato nei due giorni precedenti nell'ambito dello Shakedown, ha fatto riferimento alle informazioni sul suo futuro passaggio alla Honda. Il ragazzo nato a Nizza ha confermato che, in effetti, la casa dell'ala dorata è una delle fabbriche con cui sta discutendo il suo futuro, ma ha precisato che "ancora" non ha firmato alcun contratto.

"Honda è una delle squadre con cui sto parlando. Mi prenderò il tempo necessario per prendere una decisione in vista del 2027, ma al momento non ho firmato nulla. Ho le persone giuste intorno a me", ha esordito.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Inoltre, il numero 20, campione del mondo nel 2021, ha valutato positivamente il fatto di avere abbastanza fama e prestigio da avere più di un marchio interessato ad assicurarsi i suoi servizi: "Quando ero giovane ho imparato che la pressione più grande che puoi avere intorno a te è quella di non avere squadre che ti vogliono. È spaventoso. Avere delle opzioni è un piacere".

Infine, parlando del mercato in vista della stagione 2027, che vedrà l'introduzione di un nuovo regolamento tecnico e degli pneumatici Pirelli che puntano a rimescolare le carte in tavola nella classe regina, Quartararo ha chiarito il suo obiettivo. Il pilota ventiseienne non darà la priorità all'aspetto economico, ma a quello sportivo: "È una scommessa per me, ma anche per tutti. Tutti cercheranno di convincerti. La gente può dire quello che vuole, ma non si tratta di soldi, bensì di tornare a vincere", ha ribadito.