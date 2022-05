MotoGP | Quartararo: “Spingersi al limite va sempre bene”

Carica lettore audio

Il Gran Premio d’Italia è uno degli appuntamenti più attesi del calendario, la pista del Mugello è una delle più apprezzate dai piloti e finalmente la MotoGP torna a correre con gli spalti pieni, come è tipico dell’appuntamento tra le colline toscane. Qui Fabio Quartararo arriva da leader, dopo una gara a Le Mans che l’ha visto fuori dal podio ma ancora in grado di mantenere il comando del mondiale.

Il pilota Yamaha, pur essendo in vetta alla classifica con 102 punti, è rimasto piuttosto deluso da Yamaha, secondo quanto ha affermato il suo agente, ma questo fine settimana è proiettato verso una gara che non sa delineare. El Diablo infatti non si lancia in pronostici in vista della domenica: “Non è facile da dire, non è un circuito difficile per noi, ma se partiamo da una posizione non ottimale, potrebbe non andare bene. Come possibilità è un 50 e 50, la situazione potrebbe cambiare tra le qualifiche e il primo giro della gara”.

Subito dopo il Mugello arriva Barcellona, per un back-to-back che sarà sicuramente impegnativo, ma anche determinante sotto molti punti di vista. Il campione del mondo in carica se ne rende conto, ma preferisce procedere passo dopo passo, tenendo in considerazione anche gli avversari: “Diciamo che però vedremo come andrà e queste due prossime tappe saranno piuttosto impegnative. Al Mugello più o meno penso che avrò lo stesso gap, perché molti costruttori hanno fatti dei passi in avanti, ma il secondo e terzo settore va molto bene la nostra moto. Spingersi un po’ al limite è sempre un buon esercizio”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Marc Fleury

A Le Mans la Yamaha è stata la moto che viaggiava con 12 km/h in meno rispetto a tutte, dunque la scarsa potenza del motore che lamenta il pilota di Nizza continua ad essere preponderante, anche se in Casa Yamaha si prova a correre ai ripari: “Il motore può dare dei decimi, ma avremo anche una carena nuova. Quello che posso fare è dare il meglio, lo sto facendo dal Qatar, sto spingendo per dare il 100%. Poi si vedrà in gara, ma il Mugello è una delle mie piste preferite in assoluto, quindi poi staremo a vedere la domenica come andrà”.

Per difendere il titolo, Quartararo avrà una gara in meno in calendario, così come gli avversari ne avranno una in meno per poterlo rivendicare. Il Gran Premio di Finlandia è stato cancellato dalla stagione attuale e posticipato direttamente al 2023. Il francese però non si esprime sulla cancellazione dell’appuntamento al KimyRing: “Il GP di Finlandia? È difficile esprimersi perché non abbiamo mai girato, quindi non sappiamo esattamente perché è stato posticipato, quindi evidentemente c’è una ragione”.