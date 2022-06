MotoGP | Quartararo spera in una svolta in stile Barcellona

Carica lettore audio

Due settimane dopo aver conquistato la seconda vittoria della stagione a Barcellona, Fabio Quartararo ha l'opportunità di estendere il suo vantaggio in campionato sul circuito del Sachsenring questo fine settimana.

Su un circuito piuttosto favorevole alla Yamaha e dove l'anno scorso si è classificato terzo (dietro al vincitore Marc Marquez e a Miguel Oliveira), il francese cercherà di ottenere un'altra prestazione di alto livello, anche se prima dovrà domare l'asfalto tedesco, riscaldato dalle temperature roventi dell'altra sponda del Reno.

In queste circostanze, è difficile capire quale sia il pneumatico più adatto da utilizzare, quindi il leader del campionato era ancora dubbioso al termine delle prime due sessioni di prove libere.

È rimasto impressionato dal pneumatico posteriore duro sul long run, ma si è rammaricato del fatto che i primi giri non siano stati buoni come avrebbero potuto. "Le mie sensazioni erano pessime", ha detto subito Fabio. "Insomma, sembrava una gomma usurata, ma nonostante questo sono riuscito a essere costante e a rimanere entro l'1'21"6 o l'1'21"5, ma il fatto è che i ragazzi davanti erano in grado di girare sull'1'20" alto o sull'1'21" basso".

"Per quanto mi riguarda, non sono stato in grado di farlo e all'inizio non ho percepito nulla di positivo nella prestazione, per questo non ero molto convinto. Mi sono sentito come se fosse uno pneumatico usurato, sono uscito con una gomma dura nuova ed era come se non avessi prestazioni. Poi siamo passati alle morbide, ma la differenza era davvero troppo grande ed è stato difficile fare un buon time attack".

Esitazioni tra dura e media

Mentre l'opzione della gomma morbida sembra essere fuori discussione per Quartararo, la gomma media potrebbe essere un'opzione valida, ma la sua rapida usura (che non sarà probabilmente aiutata dall'ulteriore aumento della temperatura previsto nei prossimi due giorni) la rende una scommessa rischiosa.

"L'ho provata solo al mattino e sono riuscito a percorrere 24 giri", ha detto, "Non era così male, ma il problema è che mentre ho più prestazioni con la media, il degrado è maggiore. Dobbiamo trovare una soluzione perché ricordo che a Barcellona il primo giorno faticavo a trovare aderenza, ma poi è andata meglio. Spero quindi che domani sia lo stesso. Quando il grip è basso abbiamo più difficoltà, ma vedremo domani se l'aderenza è migliore e se possiamo migliorare".

Ancora indeciso, Quartararo utilizzerà quindi le sessioni previste per sabato per fare ulteriori confronti tra le due mescole. "Domani vorrei fare qualche giro con la mescola media in condizioni più calde, per farmi un'idea delle sue prestazioni e del suo degrado. Bisognerà anche vedere come si comporterà il pneumatico duro posteriore. Sarà una cosa importante per me, perché il mio passo con le gomme dure non è così male, ma all'inizio ci manca mezzo secondo e non so come trovarlo. Quindi dobbiamo verificare dove possiamo migliorare".

Verso lo stesso scenario di Barcellona?

È quello che servirà per risalire la china, visto che Quartararo ha concluso la prima giornata al settimo posto nella classifica dei tempi combinati, dietro a cinque Ducati e all'Aprilia di Aleix Espargaró, a quasi quattro decimi dal primato di Pecco Bagnaia.

Il pilota nizzardo non si lascia prendere dal panico e preferisce credere che lo scenario di Barcellona, dove venerdì ha terminato un po' indietro prima di riprendersi, si ripeterà in Sassonia. "Siamo più lenti, ma se guardiamo a venerdì a Barcellona eravamo anche più lenti. Ho l'impressione che gli altri abbiano meno difficoltà quando c'è meno aderenza, cosa che non accade a noi. Quando non c'è molta aderenza sono in grado di andare molto veloci".