MotoGP | Quartararo: "Sono concentrato sul presente, punto al titolo"

La rincorsa al secondo titolo mondiale è iniziata in maniera complicata per Fabio Quartararo, che dalla prima gara della stagione è costretto a inseguire, a volte tra mille difficoltà. Proprio questa grande fatica che il campione del mondo in carica fa in sella alla sua M1 lo ha portato ad affermare in più di un’occasione di guardarsi intorno in vista del futuro.

Il 2023 potrebbe dunque essere lontano da Yamaha? Al momento non è dato saperlo, per quanto le voci si facciano insistenti e il suo manager Eric Mahe abbia rivelato di aver avuto discussioni con altri costruttori. Siamo però solo all’inizio della stagione e Quartararo è concentrato sulla pista. El Diablo pensa al presente ed è determinato a difendere il proprio titolo, impresa che si sta rivelando piuttosto difficile.

Il pilota di Nizza però sta cercando di fare del proprio meglio e al termine del venerdì di libere riesce ad agguantare un terzo crono che lo porta alle spalle di quelle moto che questo fine settimana sembrano imprendibili, le Ducati. Quartararo però non demorde e sta lavorando in ottica gara, per poter raccogliere più punti possibile.

“La pista ha un buon grip, nel primo run delle FP2 abbiamo provato sulla moto che non funzionava e siamo tornati alla moto standard”, afferma Quartararo in chiusura della prima giornata del Gran Premio delle Americhe. “Sono abbastanza soddisfatto, durante il time attack ho commesso un piccolo errore, ma vedremo domani come sarà il passo gara con le gomme morbide, ho visto che Rins era veloce e penso che abbiamo margine in quel senso. Penso che sarà importante fare tanti giri sulla soft, perché la prestazione è migliore e vediamo se riusciamo a tenere il passo”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ci sono però ovviamente degli aspetti su cui bisogna lavorare: “In frenata mi sento molto al limite, ma le frenate sono lunghe e penso che sia un punto che dobbiamo sfruttare. Però non ho molto margine, ad essere onesti. Anche in Argentina non riuscivo a fermarmi e rischi sempre di colpire i piloti davanti a te. Poi se non c’è grip, il posteriore scivola molto”.

La MotoGP torna ad Austin questo weekend, su una pista che per l’occasione è stata riassaltata dopo le numerose polemiche dello scorso anno. Il problema delle buche sembra essere stato in parte risolto e Quartararo lo conferma: “Lo scorso anno era pericoloso e se devo essere sincero non è stato nemmeno divertente. Arrivavi alla Curva 2 e dovevi tirare su la moto, poi non potevi spingere al massimo. In termini di buche è sicuramente migliorata. Quando pensi all’anno scorso, quest’anno è decisamente migliore. La pista è molto fisica, ma rispetto all’anno scorso lo è di meno. Mi sento bene, bisogna tenere le braccia fresche, anche se non si ha dolore bisogna essere rilassati al massimo per domenica”.

Domenica è l’unico futuro che al momento è nella testa di Fabio Quartararo, che continua a non sciogliere dubbi sul suo 2023: “Al momento mi sento concentrato sul presente, perché il fatto che io cerchi opzioni non significa che voglia andarmene, non è così. La mia priorità ora è lottare per il campionato quest’anno, non ho molto tempo di pensare ad altre cose, quando sono nel weekend di gara penso solo a fare il meglio. In questo mese o nel prossimo daremo un’occhiata al futuro”.