MotoGP | Quartararo: “Siamo troppo lontani da tutti gli altri”

Rimasto fuori dalla zona punti nella Sprint Race di sabato, Fabio Quartararo è riuscito a intascarne solo otto nella gara principale del Gran Premio del Portogallo di MotoGP. Il francese concluso la prima gara della stagione al decimo posto, in un fine settimana che non sembrava essere iniziato bene per lui.

Sesto il venerdì sera dopo le prime prove, il pilota Yamaha non è stato in grado di lottare per i primi posti sulla griglia di partenza durante le qualifiche, perdendo poi rapidamente ogni possibilità di conquistare punti importanti nella tanto attesa prima Sprint Race. El Diablo è apparso inoltre molto critico nei confronti di questo format, ma è stata soprattutto la sfortuna a intrappolarlo nelle retrovie, prima un problema con il launch control e poi un contatto con Joan Mir che lo ha fatto precipitare in fondo al gruppo.

Domenica, l'inizio della gara non è stato migliore per il pilota della Yamaha, solo 15° alla fine del primo giro. "Ieri ho avuto un problema con il launch control, ma oggi ho scelto la traiettoria sbagliata, quindi sono finito molto indietro", spiega. Senza perdersi d'animo, ha inseguito i suoi avversari ed è riuscito a passare Takaaki Nakagami, Raul Fernández e Alex Rins, per poi avvicinarsi al gruppo di inseguitori in cui la lotta si è accesa per tutta la fine della gara. Tuttavia, anche se è riuscito a recuperare, Fabio Quartararo si è sentito impotente quando è arrivato il momento di reagire.

"Il mio ritmo non era male, ma con il modo in cui guidiamo la moto al momento non è possibile lottare con loro. Quindi dobbiamo trovare una soluzione per combattere", ha osservato. "Abbiamo una moto completamente diversa da quella degli altri. Quando loro raddrizzano la moto, il grip è totalmente diverso da quello che abbiamo noi. Al momento non abbiamo soluzioni. Torniamo indietro, ci avviciniamo ma non riusciamo a preparare il sorpasso. Loro si allontanano e noi torniamo indietro, loro si allontanano e noi torniamo indietro... Non possiamo stare con loro e cercare di sorpassarli. Per me questo è il problema principale".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Veloce, ma da troppo lontano

"È stato un fine settimana davvero complicato", ha dichiarato Quartararo alla televisione francese dopo queste due gare difficili per lui. "Siamo riusciti a essere abbastanza veloci, ma di troppo. Siamo ancora troppo lontani per quanto riguarda la velocità, ma per fare un sorpasso è impossibile, quindi dovremo trovare una soluzione su come usare la nostra moto. Al momento non ne abbiamo, perché il mio compagno di squadra non è qui per fare davvero il lavoro", ha detto Fabio Quartararo, che ha battuto il suo compagno di squadra Franco Morbidelli di 18,5 secondi in gara. "E poi siamo in una modalità in cui siamo gli unici a guidare davvero in quel modo. Quando alzano la moto, riescono a trovare più grip di noi, quindi dovremo trovare una soluzione".

"È difficile sapere cosa possiamo fare. Oggi sono stato dietro a tutti i costruttori e abbiamo lo stesso problema con tutti. Abbiamo molto potenziale, possiamo essere veloci ma non riusciamo a lottare e a stare con loro. Poi, ovviamente, alcuni costruttori sono molto più avanzati di noi, ma ci sono cose...non ho parole per spiegare cosa possiamo fare".

Fabio Quartararo ha lasciato il Portogallo con otto punti, 29 in meno di quelli intascati da Pecco Bagnaia nella sua doppietta, non proprio ottimista per l'Argentina: "È una pista più scorrevole, ma sappiamo che lì l'aderenza non è buona".

"Dovremo rimanere calmi perché il campionato è molto lungo, ma è vero che è molto frustrante sapere che stiamo andando forte ma non possiamo lottare per le prime posizioni. Non è la nostra posizione finire ottavi, anche se abbiamo fatto una brutta partenza, anche se, onestamente, credo che ci aspettassimo molto di più. L'ottavo posto non è la posizione in cui dovremmo trovarci e dovremo trovare rapidamente una soluzione per uscire da questo tipo di risultato. È appena iniziato, ci sono ancora 20 gare da disputare, 40 anche con le gare sprint, quindi dovremo mantenere la calma e non pensare ad altro che alla prossima gara".

Con Basile Davoine