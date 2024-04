MotoGP | Quartararo: "Siamo ottimisti sugli upgrade in arrivo"

La Yamaha ha superato l'ostacolo del Gran Premio delle Americhe di MotoGP. Il marchio giapponese era consapevole che il round americano non sarebbe stato affatto favorevole alle proprie aspirazioni e ha affrontato il fine settimana come base di lavoro per il futuro, testando parti e modificando la moto da una sessione all'altra, per fare passi avanti in vista di piste con aspettative migliori.

Così, la Casa di Iwata si è lasciata alle spalle la gara lunga di domenica con i punti di Fabio Quartararo, che ha concluso dodicesimo come miglior pilota dei marchi giapponese al COTA, e il ritiro di Alex Rins. Lo spagnolo non è riuscito a terminare la gara su un circuito sul quale ha vinto quattro volte (due nella classe regina), dopo essere caduto a metà gara.

Senza lo spagnolo, l'attenzione si è concentrata su Quartararo, che ha commesso un errore al primo giro, ma è stato comunque in grado di ottenere un risultato decente, visto come la Yamaha si è presentata ad Austin rispetto a Portimao. Dopo la gara, "El Diablo" ha sottolineato il lavoro svolto dalla sua squadra durante il fine settimana, soprattutto in termini di set-up, prima che inizino ad arrivare gli aggiornamenti.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sono andato lungo alla curva 12 al primo giro, ma mi aspettavo davvero di peggio", ha esordito Quartararo raccontando ai media, tra cui Motorsport.com, "Abbiamo provato molte cose, e sono partito con un setting che non avevamo mai provato. Abbiamo cambiato la moto nella messa a punto ed ora dobbiamo incorporare nuove parti".

Il pilota di Nizza ha chiarito ancora una volta di avere una chiara priorità nel marchio, con il quale sarà legato fino alla stagione 2026 dopo il suo rinnovo. Il francese pensa al medio termine e non a ottenere subito grandi risultati: "Non sono concentrato sui risultati, ma sul miglioramento della moto".

Di conseguenza, Quartararo sta già pensando alle prossime parti che la Yamaha gli porterà, con un aggiornamento previsto per il Gran Premio di casa, in Francia: "Ci aspetta un mese molto intenso di test. Più che la quantità di nuovi componenti, l'importante è la qualità. Dal 2019 utilizziamo la stessa aerodinamica e solo da gennaio abbiamo cambiato la filosofia. Sono passati solo pochi mesi. Siamo ottimisti riguardo all'aggiornamento che arriverà a Le Mans, credo", ha concluso.