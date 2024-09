MotoGP | Quartararo si sente impotente: "Siamo ancora ad anni luce dalla Ducati"

Fabio Quartararo si è mostrato frustrato dopo essersi qualificato sesto sulla griglia di partenza del Gran Premio d'Indonesia, ma essere rimasto fuori dai punti nella Sprint di Mandalika. Solo 12° al traguardo, il campione del mondo 2021 ha pagato il prezzo di un tentativo di sorpasso su Franco Morbidelli, che si è concluso con un contatto. Un incidente che evidenzia il problema ricorrente con la sua Yamaha, sulla quale si sente semplicemente incapace di sorpassare.

"È successo che l'unico sorpasso che ho tentato di fare, visto che non riuscivamo a farne nessuno, non è andato bene: abbiamo perso posizioni", riassume amaramente. "Non siamo riusciti a fare un sorpasso e questa è chiaramente la nostra maggiore debolezza in gara".

"Non c'è stato modo di fare un sorpasso. Ho attaccato più che potevo, ma abbiamo meno grip di loro, meno accelerazione, più impennate, più problemi a fermare la moto... Non abbiamo punti di forza rispetto a loro, quindi in gara guidiamo sulla difensiva, per evitare di essere sorpassati, ma senza nemmeno poterlo fare. Sono diversi anni che non riusciamo a lottare".

Facendo un ulteriore passo avanti nel descrivere le sue sensazioni, Fabio Quartararo sente semplicemente di essere tornato nella stessa situazione di due anni fa... con la differenza che il resto del gruppo non ha ovviamente rallentato.

"Mi sono sentito come nel 2022, solo che gli altri sono chiaramente molto più veloci di prima", si lamenta. "Nel 2022 non c'erano molte moto in grado di offrire prestazioni altrettanto buone, le KTM non erano così veloci, anche le Aprilia non erano così competitive... Ma qui è troppo complicato ottenere un buon risultato quando non si può sorpassare".

"Durante la gara abbiamo perso una posizione alla partenza, siamo riusciti a rimanere in settima posizione, ma quando mi sono avvicinato ad Acosta, sentivo di avere qualcosa in più, chiaramente, ma eravamo bloccati dietro di lui e non potevamo sorpassarlo. Solo che gli altri che arrivano da dietro potevano farlo su di noi. Siamo troppo in bilico con quelli davanti. È piuttosto complicato".

Nessun miglioramento a breve termine

Fabio Quartararo s'est senti impuissant. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

L'equazione da risolvere rimane la stessa, ovvero trovare "la stessa potenza di inizio stagione, ma con più agilità". Di fronte alla rimonta di Jorge Martin nel finale della Sprint, Quartararo ha potuto solo misurare l'abisso che ancora separa la sua moto dai migliori: "Martin mi ha passato negli ultimi giri, e ho potuto vedere chiaramente che siamo ancora lontani anni luce dalla loro moto".

Nonostante l'intenso programma di sviluppo della Yamaha, c'è ancora una grande quantità di lavoro da fare e non c'è nulla da aspettarsi a breve termine. "Non credo sia possibile per quest'anno", dice il pilota di Nizza. "Dovremmo avere un nuovo motore alla fine della stagione, ma non sarà un motore con molta più potenza. L'importante sarebbe avere più grip, in modo da trovare qualcosa in più".

Alla domanda su quale fosse il suo obiettivo per il Gran Premio di domenica, Fabio Quartararo ha concluso pessimisticamente: "In termini di ritmo penso che possiamo finire tra i primi 6 o 7, ma dipenderà totalmente dal primo giro e da quanto tempo impiegheremo a scaldare le gomme, perché stiamo facendo fatica. In termini di ritmo sappiamo cosa possiamo fare, ma non possiamo farlo a lungo termine".