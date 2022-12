MotoGP | Quartararo si frattura la mano sinistra facendo motocross

Carica lettore audio

Fabio Quartararo ha riferito tramite i suoi canali social di essere stato vittima di una caduta, secondo quanto riferito avvenuta domenica, mentre stava facendo un allenamento di motocross con degli altri piloti. Un incidente che gli ha provocato una frattura alla mano sinistra, anche se fortunatamente per il pilota della Yamaha l'entità del danno non richiederà un intervento chirurgico, ma solo un periodo di riposo per recuperare.

"Ieri ho subito una caduta durante l'allenamento di motocross e ho riportato una piccola frattura alla mano sinistra. Non c'è bisogno di un intervento chirurgico, ma di tempo per recuperare", ha scritto sui suoi social media.

Tra le altre cose, questo non è il primo infortunio della tormentata seconda parte di stagione del francese: durante la FP4 del Gran Premio della Malesia è infatti incappato in una scivolata nella quale aveva riportato una piccola frattura al dito medio della mano sinistra, la stessa infortunata ieri.

Inizialmente, sembrava che il campione del mondo 2021 si dovesse sottoporre ad un intervento chirurgico dopo la fine della stagione, che lo aveva visto inchinarsi a Pecco Bagnaia ed alla Ducati nella corsa al titolo. Tuttavia, in un secondo momento, la Yamaha aveva escluso questa ipotesi.

"Alla fine Quartararo non si sottoporrà ad un intervento chirurgico, ha recuperato in modo soddisfacente dall'infortunio e l'operazione più per motivi estetici che terapeutici, quindi, alla fine, non verrà effettuata", ha fatto sapere la Yamaha a Motorsport.com.

Anche nel caso dell'infortunio rimediato ieri, sembra comunque che "El Diablo" se la caverà senza passare sotto ai ferri del chirurgo. Del resto, il tempo per recuperare non gli manca, visto che i piloti della MotoGP stanno affrontando la loro pausa invernale.

I motori per i titolari si riaccenderanno solamente in occasione dei test pre-stagionali di Sepang, che andranno in scena in Malesia dal 10 al 12 febbraio. Dunque, non c'è assolutamente fretta, anche se la preparazione fisica diventerà un aspetto fondamentale nel 2023, quando ci sarà l'introduzione delle Sprint Race del sabato. Senza contare che saranno ben 21 i GP inseriti nel calendario più lungo della storia del Mondiale.