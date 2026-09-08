MotoGP | Quartararo senza illusioni sulla Honda: "Non mi aspetto di vincere subito"

Fabio Quartararo passerà da un costruttore giapponese all'altro l'anno prossimo. Dopo diverse stagioni deludenti sulla Yamaha, il francese scoprirà la Honda. I due marchi, un tempo riferimento della MotoGP, sono precipitati nella gerarchia negli ultimi anni e hanno avviato una rivoluzione interna per progredire, con diversi punti in comune, come l'ingaggio di ingegneri europei.

Oggi si trovano tuttavia in una situazione diversa: Yamaha è ripartita da un foglio bianco adottando un V4 quest'anno e si ritrova distante dalla concorrenza. Cosa che contribuisce a tendere ancora di più il rapporto tra Quartararo ed i suoi dirigenti.

Nel frattempo, Honda ha compiuto progressi più netti dalla scorsa stagione, ma resta indietro. Anche se l'arrivo di Quartararo coinciderà con il nuovo regolamento tecnico, suscettibile di ridefinire le gerarchie, il campione del mondo 2021 procede con prudenza. Tra la necessità di adattarsi ad una nuova squadra e la scoperta di una moto totalmente diversa, non si aspetta di lottare per la vittoria fin dall'inizio.

"Devo adattarmi in ogni caso", ha spiegato Quartararo. "Non ho cambiato marca tra l'anno scorso e quest'anno, ma è una moto completamente diversa e devo adattarmi a questa moto qualunque cosa accada. Le prestazioni non ci sono, ma devo modificare il mio stile di guida, e per l'anno prossimo sarà la stessa cosa".

"Naturalmente, anche le gomme saranno diverse, quindi è qualcosa che dovremo imparare, ma non mi aspetto di salire sulla moto ed essere subito super veloce. A Valencia sarà una giornata in cui dovrò individuare i miei punti deboli, ciò su cui dovrò lavorare quest'inverno, poi durante i test invernali".

Fabio Quartararo dira adieu à Yamaha et au Bibendum en fin d'année. Photo de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

"Quindi non mi aspetto di arrivare e vincere subito. Dovrò imparare, adattarmi e cercare di ottimizzare il più rapidamente possibile le prestazioni della moto per essere veloce".

Fabio Quartararo non vince da quattro anni con la Yamaha, mentre in Honda sono state vinte solo due gare da allora, l'ultima grazie a Johann Zarco a Le Mans l'anno scorso. Quando gli si chiede della possibilità di vincere con la Honda nel 2027, il nizzardo è quindi prudente. "Non lo so. Lo spero", si limita a rispondere.

La mancanza di test non preoccupa Quartararo

Una delle difficoltà che Fabio Quartararo dovrà affrontare prima del suo arrivo in Honda sarà il programma di test molto ridotto con le moto 2027. Potrà scoprire la sua moto solo a Valencia, subito dopo la fine della stagione, ma il seguito si limiterà a quattro giornate supplementari all'inizio del 2027, a Sepang e a Buriram.

Questo programma ridotto non preoccupa Quartararo. Pensa di avere il tempo di prendere confidenza e conta soprattutto sulle gare per scoprire come spingere davvero la sua nuova moto al limite. "Penso che in quattro giorni ci sia il tempo di adattarsi", ha precisato. "Non penso che sia così grave."

Fabio Quartararo va changer d'univers en 2027. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ma, sapete, l'esperienza acquisita durante i test è una cosa, ma i weekend di gara ne sono un'altra. A livello di guida sembra simile, ma non è esattamente la stessa cosa durante il weekend di gara. Lì combattiamo tutti gli uni contro gli altri".

"Bisogna quindi capire i punti di forza da sfruttare per i sorpassi, sapere come sorpassare, come cambiare direzione e come frenare".

Con Fabien Gaillard